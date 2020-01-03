蘋果培養EMS廠 郭明錤:廣達iPodTouch組裝訂單恐遭取代

中國天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，蘋果正在培養新EMS廠商，包括立訊、歌爾聲學與比亞迪電子，新EMS廠商提升訂單比重則是大勢所趨，預期比亞迪電子可望在今年取代廣達（2382）成為iPod Touch獨家組裝供應商，且取得10~20%以上iPad組裝訂單，這部分則可能將會分食仁寶的訂單。

郭明錤指出，iPod Touch每年出貨量約600~800萬部，若比亞迪成為獨家供應商，代表其與蘋果的合作關係更加緊密，同時也是比亞迪首次幫蘋果組裝手持裝置；另外，預期比亞迪今年將為Wi-Fi版本iPad擴產，且自仁寶取得更多訂單，占整體iPad出貨量至少10~20%以上。

郭明錤認為，在蘋果支援，加上生產經驗累積，比亞迪未來可望取得更多組裝訂單，如果今年出貨iPad順利，明年可望取得更多iPad的Wi-Fi組裝訂單；由於Wi-Fi版iPad占整體iPad出貨量約60~70%，比亞迪在iPad組裝的成長空間仍大。

至於iPhone組裝訂單，郭明錤表示，如果比亞迪想取得iPhone組裝訂單，最快需要五至六年或以上的時間；如果未來iPhone主機板由SMT改為SiP設計，組裝門檻因此降低，或許可能加速比亞迪取得iPhone組裝訂單的進度。

郭明錤同時針對比亞迪成長策略提出看法，他表示，垂直整合策略是比亞迪成長的重要原因，目前雖然沒有生產機殼，但是長期來看，比亞迪至少可受益於組裝訂單與機構件垂直整合，有助提升蘋果事業的利潤。