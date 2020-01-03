世界先進新產能加入 2020年營運動能全開

世界先進（5347）新加坡8吋晶圓廠正式接手營運，2020年帶來超過15%之產能增幅，在8吋需求大增之下，稼動率攀升，2020全年營運挑戰雙位數成長，今（3）日股價再度走強，盤中一度來到80.3元，漲幅1.9%。

新加坡廠正式加入運作，適時迎接中國去美化政策所帶來訂單需求，及5G趨勢帶動電源管理IC、感測相關產品需求增加，尤其超薄型全屏光學指紋辨識，每顆晶片單位面積放大五倍以上，2020年將消耗數倍的8吋產能，對8吋廠投片需求轉強，2020年營運動能轉強，法人預估2020年營收上看20%年成長。