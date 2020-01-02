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去年電競監視器出貨成長57% 估今年出貨突破1,100萬台

2020-01-02 18:03經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce光電研究（WitsView）最新調查顯示，電競液晶監視器（WitsView定義為刷新率Frame rate100Hz以上）2019年出貨量上看850萬台，年增57%；隨著電競面板供應種類及品牌開發機種越來越多元，未來幾年成長動能仍可持續，2020年出貨預估將達1,100~1,200萬台。

TrendForce資深研究經理王靖怡表示，2019年電競面板供應廠商持續增加，除原先的三星顯示(SDC)、樂金顯示(LGD)、友達(2409)、群創及京東方外，華星光電及中電熊貓也在2019年量產並打入供應鏈，供應商增加也代表電競面板供給增加，使得售價漸趨親民，有利於產品普及。

以面板液晶類型來看，2019年在曲面電競趨勢帶動下，VA占比大幅躍升，IPS則因快速液晶技術的導入，反應速度提升，也逐漸在電競顯示器領域嶄露頭角。隨著IPS快速液晶面板產品逐步開出，預計2020年IPS滲透率將由2019年的10%提升至15-20%。

從電競監視器產品觀察，曲面電競液晶監視器於2018年透過高性價比開始異軍突起，2019年在AOC/Philips、三星(Samsung)、微星(MSI)等品牌積極以曲面產品擴張電競市場，推升曲面電競監視器占比達到整體電競監視器的近6成，成功帶動此三品牌2019年電競出貨量大幅成長，其中微星持續擴大中大尺寸及多元化產品線，以期2020年維持高度成長動能。

除了出貨量持續成長外，質的提升也是各面板廠及品牌廠的發展重點。如曲面電競監視器目前最小曲率為1500R，2020年將有1000R的產品推出，品牌中以微星及三星尤為積極，預計在2020年CES將展出相關產品。

另外，各品牌也積極布局高階電競產品，如戴爾(Dell)已率先推出OLED電競產品，華碩及宏碁則針對Mini LED電競監視器多有著墨，惠普(HP)、華碩及宏碁則推出超大尺寸電競產品。高階電競產品的發展及市場接受度，也是未來觀察的重點之一。

電競面板微星

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