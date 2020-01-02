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2020零售品牌數位轉型 91APP董座點出三大重點

2020-01-02 16:19經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

不畏全球倒閉潮影響，在虛實融合（OMO）趨勢下，電商更為實體零售品牌所用。台灣新零售解決方案公司91APP表示，成功數位轉型的品牌在投入OMO改革，從基礎建設到實際落實推動，皆掌握雲服務、客戶關係管理（CRM）、實體電商等三大改革要素。隨著軟硬體漸趨成熟，市場零售品牌大規模投入OMO，三大改革要素，將是2020年零售數位轉型重要標配。

消費型態改變，零售品牌積極在新科技、新技術布建，而數位轉型目標，就是希望能做到全通路會員經營，來帶動新一波品牌成長。

91APP董事長何英圻指出，許多品牌對新零售、對虛實融合的趨勢早已十分透徹，品牌知道能夠提供顧客從線上到線下（或線下到線上）無縫、無阻力，更為極致的服務。

何英圻也說，像是OMO的會員制度、優惠券、折扣活動、點數、購物金等，皆能有線上與線下打通一致化的服務，「這就是品牌所要的虛實融合CRM，更重要的是能夠清楚掌握全景數據，才能進一步加以應用零售相關AI技術。」品牌CRM的轉型，如何做到OMO，透過門市人員利用各種數位工具、活動操作等，提供給品牌會員更一致化的服務，為實體數位轉型的重點之一。

此外，隨著技術日新月異，變化速度快，91APP指出，相較過去企業自建機房常面臨到，硬體需汰舊換新，人力與專業度也必須隨之增加，對公司營運上造成負擔，在OMO趨勢下，越來越多零售企業意識到，自有電商（官網、品牌APP）建置的重要性，並且電商需為實體所用，因此電商建置多數透過「雲服務」執行，除了更彈性實用，也可進一步幫助公司提升營運效能。

雲端便利卻得面臨資安等風險，維運起來並不容易，平台運營商需對雲端平台的實作架構與設定的掌握能力、經驗、熟悉度高，以協助品牌在電商系統後端維運、效能、資安等工作及應變處理，讓品牌投入OMO可獲得技術支援。以91APP來說，其提供給品牌客戶的服務，全面架構在亞馬遜雲計算服務（AWS）、Google等國際級雲端平台，整個維運團隊人數超過百人。

91APP也認為，實體品牌善用既有門市的資源，結合數位力量，掌握OMO循環及營運成長動能，逐漸開創出獨特的「成功方程式」，其中關鍵，就在APP。何英圻指出，APP不僅幫助品牌突破虛實隔閡，以APP為核心可串連起品牌在線上電商及線下門市的各項服務，甚至可提升個人化服務部分，增強消費體驗與品牌忠誠度。

「實體電商將會是2020年零售品牌數位轉型與發展的重要模式！」何英圻進一步表示，APP不僅是品牌與客人互動的重要利器，門市店員推廣品牌APP下載將成為轉型最佳助力；透過APP讓顧客可以線上下單、店內取貨，做實體電商，讓每個門市成為發貨倉庫。

何英圻也說，對品牌來說，電商並非威脅，反而應該是為實體所用。隨著全零售產業轉型浪潮，品牌更需掌握虛實融合關鍵要素，善用實體資源與數位力量，才能轉化為新成長動能。

91APP門市小幫手，協助店員快速建立新會員資料，帶動線上線下OMO業績循環。圖...
91APP門市小幫手，協助店員快速建立新會員資料，帶動線上線下OMO業績循環。圖／91APP提供
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