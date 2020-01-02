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網家揭曉年度十大家電榜 多功能、簡約時尚為採購趨勢

2020-01-02 16:11經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物今（２）日公布2019年「年度十大家電排行榜」，由Chromecast HDMI媒體串流播放器奪冠。

網家指出，Chromecast HDMI媒體串流播放器熱賣關鍵為3C數位裝置普及，現代人依賴智慧型手機、平板等，故手機、筆電及平板上的內容投放到大螢幕上的需求逐年提高，相當受到市場青睞。

此外，有鑒於國人對於居家品質的重視，日本超夯的IRIS雙氣旋智能除蟎吸塵器在台刮起旋風，拿下第二名殊榮；Dyson V8 SV10E Fluffy 無線吸塵器因品牌知名度及超強吸塵力，即亦可作為除蟎機的多用功能，列居熱銷第三名。

據PChome 24h購物統計，從2019年1月至12月，站上獨家全新一代Chromecast HDMI媒體串流播放器全年熱銷，不僅支援多個裝置與平台，還能將YouTube、Spotify、Netflix、KKBOX 等APP，或Chrome瀏覽器內容投放至電視，三步驟設定超簡單、即插即用，追劇、分享裝置內容再也不用擠在小螢幕前，預計緊接著的春節，不少家人好友的多人聚會，將創造買氣達到高峰。

網家指出，近年防蟎、抗空汙議題崛起，現代人對於生活品質日益講究，日本智能除蟎吸塵器對灰塵、過敏原去除率高達98%以上，1.6公斤極輕量的輕巧設計，廣受消費者喜愛，同時可藉由智能感應器檢測過敏原的多寡，再透過綠、黃、紅燈變換呈現潔淨程度，搭載暖風機能減少床鋪濕氣，深受消費者喜愛。

Dyson V8無線吸塵器同樣具備除蟎功能，內附5款吸頭及4樣配件，可組成應對不同清潔區域的吸頭，較一般市售吸塵器更能滿足消費者的全方位需求，持續帶動銷量聲勢看漲。

此外，台灣空汙問題日漸嚴重，帶動空氣清淨機持續熱賣，其中Honeywell抗敏系列長效型清淨機HPA-162WTW、Dyson Pure hot+cool HP04三合一涼暖空氣清淨機、瑞典Blueair抗PM2.5過敏原空氣清淨機BLUE PURE 231，智慧偵測、有效過濾PM2.5，去除空氣中懸浮微粒效果至少99%以上，是現代人居家必備淨化空氣的幫手。

PChome 24h購物進一步觀察，外觀簡約時尚、符合懶人經濟的多功能家電為熱銷趨勢，米家掃地機器人可遠端智慧遙控，即時查看清掃地圖，自動規劃最短路線返回充電座，最大清掃面積可達75坪，成為上班族及家庭主婦居家清潔好幫手，躋升前五名。

網家也表示，近期掀起討論度的氣泡水，帶動站上的氣泡水機銷量飆進擠排行榜，Sodastream氣泡水機不需插電、只要輕按三下，即可完成250ml氣泡水，省去購買瓶裝水的費用，外出攜帶更方便，還可依個人口味，調整氣泡量，添加糖漿或果汁成為各式汽水與調酒，省下購買高價氣泡水費用、CP值高，成為現代人享受「小確幸」的幸福小家電。

氣泡水掀起討論，帶動相關商品熱銷，圖為Sodastream氣泡水機Genesis...
氣泡水掀起討論，帶動相關商品熱銷，圖為Sodastream氣泡水機Genesis_Deluxe。圖／網家提供
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Chromecast HDMI媒體串流播放器為熱銷榜榜首。圖／網家提供
Chromecast HDMI媒體串流播放器為熱銷榜榜首。圖／網家提供
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