HTC VIVELAND開春雙喜 VR密室逃脫新作+插旗中東

HTC （宏達電）今天宣布旗下VIVELAND新推出大型VR密室逃脫遊戲《恐懼聖所》Sanctum，此款最新上市遊戲由ARVI製作發行、VIVELAND亞洲區獨家代理，支援2至6人連線遊玩，1月3日起於台北三創生活園區的VIVELAND、高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND及香港荃灣的VIVELAND、台港三地同步上線。

HTC同時宣布插旗沙烏地阿拉伯王國；VIVELAND攜手當地業者在沙烏地東部大城Khobar開設的VR線下體驗店Xtra life，預計將於2020年第一季開幕。

沙烏地阿拉伯甫於2019年9月首度開放讓非宗教性質的外來旅客入境觀光，沙國王室近年來推動經濟改革，期能減少對石油的經濟依賴，而開發旅遊資源與發展娛樂事業正是改革計畫的核心部分。