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宏達電VIVELAND插旗中東 沙烏地阿拉伯VR體驗店Q1開幕

2020-01-02 15:25經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

宏達電（2498）今（2）日宣布旗下VIVELAND推出大型VR密室逃脫遊戲《恐懼聖所》Sanctum，由ARVI製作發行、VIVELAND亞洲區獨家代理，支援2~6人連線遊玩；另外，VIVELAND將正式插旗沙烏地阿拉伯，攜手當地業者在沙烏地東部大城Khobar開設VR線下體驗店Xtra life，預計將在第1季開幕。

HTC VIVE虛擬實境部門副總李文材表示，「很高興能首度將VIVELAND的場地型娛樂體驗模式引進中東地區的沙烏地阿拉伯。在Xtra life體驗店中，將配備使用超過70組VIVE Pro McLaren Limited Edition頭盔，VIVELAND專區中規劃有9個不同的遊玩主題區域、以多人連線遊戲為主」。

他指出，由於VR秘室逃脫遊戲已成為全球玩家最喜愛的遊樂園主題項目之一，之後也計畫在當地陸續推出大型VR密室逃脫遊戲。

宏達電表示，大型VR密室逃脫遊戲《恐懼聖所》Sanctum將自1月3日起在台北三創生活園區的VIVELAND、高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND及香港荃灣的VIVELAND、台港三地同步上線。

宏達電指出，VIVELAND攜手沙烏地阿拉伯當地業者在沙烏地東部大城Khobar開設VR線下體驗店Xtra life，預計今年第1季開幕，沙烏地阿拉伯甫於2019年9月首度開放讓非宗教性質的外來旅客入境觀光，沙國王室近年來推動經濟改革，期能減少對石油的經濟依賴，開發旅遊資源與發展娛樂事業正是改革計劃的核心部分。

宏達電旗下VIVELAND推出大型VR密室逃脫遊戲。 圖／宏達電提供
宏達電旗下VIVELAND推出大型VR密室逃脫遊戲。 圖／宏達電提供
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VR沙烏地阿拉伯宏達電

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