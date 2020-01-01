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鴻海愛心嘉年華卡司出爐 天后張惠妹、彭佳慧將現身

2020-01-01 17:39經濟日報 記者尹慧中／台北即時報導

鴻海集團籌備2020年愛心嘉年華活動，預定1月22日(周三)登場，備受外界關注卡司名單在今(1)日曝光，第27屆金曲獎最佳國語女歌手獎的彭佳慧以及獲得第13屆、第21屆、第26屆金曲獎最佳國語女歌手獎的張惠妹等53位藝人將現身演出。

依據計畫，2020鴻海愛心嘉年華四樓主舞台藝人演出名單依序包含如下：

1.彭佳慧

2.李炳輝

3.聲林之王（Gail、李艾薇、劉學甫、陳忻玥、吳霏、艾文、林怡廷、屁孩）

4.信（蘇見信）

5.Boxing（葛西瓦、洛克斯、阿六、曉龍、曉明、好樂迪）

6.持修

7.安那

8.張惠妹

9.台灣之光三組團體

A.十鼓擊樂團(共10人）

B.Maniac Family（共8人）

C.HRC CONCRETE KiDS（共15人）

總共九個節目橋段，53位藝人登台演出。

鴻海估計，今年活動估計約3.5萬人與會，並包下南港展覽館一樓及四樓。鴻海集團一樓參與廠商由夏普、三創、亞太、康聯、鴻參等品牌通路，給鴻海員工以及眷屬專屬的優惠產品以及服務；同時也有永齡農場蔬果販售區，愛心市集等，提供很多員工年節伴手禮採買的機會。

鴻海也表示，集團過去幾年都是以舉辦愛心嘉年華會的形式，給整年在海外打拼的員工和眷屬一起參與，並讓所有人提前感受過年氣氛。今年的藝人表演名單，除了是從員工票選的名單中邀請之外，會場中也會提供一些創新服務，讓員工和眷屬同樂。

有別其他科技廠商年終活動以尾牙形式為主，鴻海過去幾年都是以嘉年華會的形式舉辦，提供整年在海外打拼的員工和眷屬一起同歡，提前感受過年氣氛。活動當天也會有員工眷屬獎的抽獎活動，以去年為例，10萬元的眷屬獎，一路加碼最後發出350個，總共發出3500萬元。

鴻海金曲獎張惠妹

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