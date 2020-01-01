亞太電信跨年傳輸數據成長六成 Youtube使用占近四成

迎向2020年跨年夜的狂歡，民眾上網使用量也跟著暴增。亞太電信數據統計，跨年夜上網數據傳輸量相較去年成長六成以上，跨年夜上網使用尖峰時段則為31日22時至1日凌晨0時。

亞太電信分析消費行為，由於社群、OTT數位匯流等平台崛起，民眾使用Youtube、facebook、LINE、Instagram等軟體逐年增加，使用占比高達6成，其中Youtube比例高達近4成。亞太電信GtTV觀看新聞直播或電影、戲劇等的累積分鐘數較平常成長超過25%。

因近年「跨年宅經濟」發燒，有多數民眾選擇在家跨年，加上今年全台各區跨年活動多數在Youtube直播，轉播總觀看人次高達400多萬人次。加上網紅勢力崛起，多數民眾會透過影音平台觀看自己所訂閱的網紅頻道，故近年上網傳輸數據持續攀升，使用社群影音平台互道祝福頻率也逐年增加。

亞太電信表示，進一步分析全台最夯的跨年晚會上網傳輸量使用，前三名分別為台北最HIGH新年城、嗨玩台中2020跨年狂歡夜、2020愛在桃園幸福美好，五月天、Super Junior、謝金燕等國際級天王天后魅力無法擋，引爆台北、台中及桃園民眾熱情參與。