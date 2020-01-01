台灣大哥大 跨年夜網路傳輸量飆新高

台灣大哥大表示，全台瘋跨年，在2019年的最後一小時，網路傳輸量又飆新高，根據台灣大最新出爐的數據顯示，跨年夜全台平均行動上網流量為去年的1.5倍，超過8成的台灣大用戶透過LINE、Facebook、IG等社群軟體大量發送祝福訊息、直播煙火及拍照打卡分享，一舉推升網路流量創下高點，全台民眾在問候與祝福中進入2020。

台灣大表示，今年跨年雖無連假，但依據跨年上網傳輸量數據來看，民眾仍把握跨年夜時機祝福親友、連繫感情。網路使用量約莫於12月31日23時開始攀升，尤其跨年前10分鐘，數據使用量呈現垂直陡升趨勢，並於1月1日零時5分達到巔峰。全台人潮聚集的跨年活動熱區，均有流量爆增現象，其中，中南部的爆量漲幅如同氣溫一樣，又比北部更熱絡。另外，許多民眾跨年夜似乎捨不得太早入睡，網路流量於凌晨1時才漸趨平緩。

台灣大旗下myVideo直播「2020 愛．Sharing高雄夢時代跨年派對」，觀看流量比起平日也強勢成長20%，並且在天王蕭敬騰壓軸登場瞬間吸睛量站上高峰。

myVideo透露，除跨年晚會直播外，昨夜也有不少用戶選擇看片跨年，動作片仍是最愛，傑森史塔森與巨石強森搭檔強片《玩命關頭：特別行動》、香港警匪片《掃毒2：天地對決》分別出線佔據觀看排行榜1、2名。甫上架的《黑魔女2》、《全面攻佔3：天使救援》也衝進熱播TOP10；另外，跨年追劇不中斷的用戶也大有人在，韓國愛情喜劇《有瑕疵的人們》，人氣夯劇《金牌救援：Stove League》、台製輕喜劇《俗女養成記》最受青睞。

為提供用戶跨年又快又穩的優質通訊及網路服務，台灣大事前即謹慎備戰，於全台跨年熱點增設超過700行動基站(含行動車、行動基地台和小基站)，12月31日下午由台灣大技術長郭宇泰領軍，率網路工程主管群坐鎮網管中心，全程指揮並監控系統。全台各區網路維運主管也進駐跨年晚會熱區，現場督導，即時回報網管中心各地最新訊務與通信品質，台灣大並動員200位以上的工程人員全面待命，以確保提供最優品質的行動網路服務，陪伴用戶跨年。