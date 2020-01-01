《臺灣的聲音 新年音樂會》 施振榮盼感動全球海外華人

2020《臺灣的聲音 新年音樂會》元旦下午在國家音樂廳登場，新年音樂會共同製作人施振榮今(1)日上午特別前來關心音樂會總彩排。他表示，這場音樂會集結眾人之力完成，期間歷經七次彩排，千萬不能錯過，音樂會並將透過網路全球直播放送到全世界，要感動全球的海外華人。

2020新年音樂會共同製作人同時也是灣聲樂團後援會會長施振榮與夫人葉紫華元旦上午來到國家音樂廳，關心在下午登場的2020新年音樂會總彩排。他表示，為了完美呈現音樂家的演唱與演奏，加上今天上午的總彩排共歷經七次彩排，不斷磨合，大家都十分用心，一定能呈現最佳的音樂饗宴。

施振榮說，2019元旦首度發起舉辦新年音樂會，還選在戶外的臺北大湖公園舉辦，當天雖然下著雨，不過在風雨中讓三千聽眾留下美好的回憶。時隔一年，再度在元旦舉辦2020新年音樂會，且這次選在國家音樂廳進行，要帶給聽眾更完美的聽覺與視覺融合的響宴。

他並特別呼籲，為了讓海外華人也能分享這場來自臺灣的聲音，主辦單位將於元旦下午四點進行網路全球直播，還請大家轉傳給海內外的朋友，一同分享新年的感恩與祝福！

由施振榮與灣聲樂團音樂總監李哲藝共同發起的《臺灣的聲音 新年音樂會》，是以古典音樂來呈現各種臺灣音樂的元素，音樂會當天將由灣聲樂團以80人編制的創新編制大型管弦樂團為主，並加入一組國樂演奏，呈現更多樣色彩中西合璧的新交響樂形式樂團的組合。

演出曲目由灣聲樂團與來自不同領域的藝文表演者攜手呈現，包括原民選曲（草埔部落青年會）、金色年代小提琴協奏曲（魏靖儀）、流行選曲（殷正洋）、京劇選曲（黃宇琳）、歌仔戲選曲（唐美雲）、李哲藝的一路走過來交響曲。

施振榮表示，相信在灣聲樂團與歌仔戲名伶唐美雲、金曲獎/金鼎獎/金鐘獎三金歌王殷正洋、第一位獲傳藝金曲獎最佳新秀獎的京劇小天后黃宇琳、曾獲庫柏國際小提琴比賽首獎的臺灣新生代小提琴家魏靖儀以及臺灣天籟美聲排灣族草埔部落青年會等攜手演出下，一定會帶給大家難忘且美好的回憶。

2020《臺灣的聲音 新年音樂會》元旦全球網路直播：

（2020年1月1日PM 16：00開始網路直播）