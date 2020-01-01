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今年新iPhone供應鏈 外資點將

2020-01-01 13:24聯合晚報 記者呂安涔／台北報導

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市場預期，蘋果將在2020年陸續推出多款新款iPhone機型。對此，港商外資出具的蘋果供應鏈個股報告，在台廠中，看好個股有鏡頭廠大立光（3008）、記憶體廠旺宏（2337）、軟板廠台郡（6269）與PA廠穩懋（3105）。

外資分析，蘋果陸續調整iPhone的新機銷售策略，未來將縮短新款iPhone發表時間的間隔，以避免機型間隔期間的季節性銷售衰退影響。蘋果在2020年的新機發表順序，上半年推出iPhone SE 2機型，規格推測為A13晶片、4.7 吋LCD螢幕與後置單鏡頭；下半年將推出四款iPhone 12機型，規格推測為A14晶片，其中，雙鏡頭機型有5.4吋、6.1吋AMOLED螢幕兩款；另外，三鏡頭搭配ToF鏡頭的機型，則有6.1吋、6.7吋OLED螢幕兩款。

鏡頭部分，研判iPhone 12延續多鏡頭的市場趨勢，預期玉晶光可望獲取部分鏡頭的新訂單，惟陸廠京東方的技術良率，尚未能打進蘋果鏡頭供應鏈，鏡頭廠商首選大立光。

在AMOLED面板螢幕當中，由於驅動IC採用高壓製程方式，目前採用外掛的NOR Flash來記憶狀態與補償AMOLED電流與亮度。對此技術，外資看好記憶體族群中的旺宏。

高頻無線傳輸模組軟板部分，外資首選台郡。看好台郡主因為mPI技術軟板，過去供應蘋果iPhone訂單的生產良率極佳，出貨占比在量產之後可持續提高。外資推測，蘋果iPhone 12機型如開始採行5G中的mmW通訊規格，LCP高頻材料將為5G手機主流材料，台郡在高雄與昆山廠新增的產能陸續開出之後，陸續因應2020年新增的大量訂單。

ToF鏡頭機型部分，將對於穩懋VCSEL晶片需求同步增加之外，未來蘋果5G規格手機PA數量，也將較4G規格手機增加一到五顆的PA用量，外資看好蘋果對於穩懋的依賴將與日俱增。

外資iPhone旺宏大立光穩懋

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