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竹科導入GIS加速廠商進駐 投資額比去年增四成

2019-12-31 22:50聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

我國三大科學園區就業人口逾27萬，科技部執行「運用ICT技術發展智慧園區計畫」，導入智慧化服務與設施，解決三大科學園區解決交通壅塞、環境永續、災防與管理等問題，也提升維運和服務效能，並入圍「2019 IDC亞太區智慧城市獎」的「永續基礎建設」獎，今天舉行記者會發表成果。

竹科學園區管理局副局長陳淑珠說，竹科創建3D GIS系統，整合土地、設施、交通、安全管理等跨組系統平台，簡化查詢辦理流程，協助招商引資及加速廠商進駐。竹科今年前1到10月已有40家新廠商進駐，投資金額也比去年同期增加40%。

中科則運用智慧解決工業汙水問題。中部科學園區管理局許茂新說，中科運用水質異常即時預警處理，以及設備異常預警修護，避免因污水廠處理效能受影響、

重要設備故障時帶來損失。相關智慧系統也確保24小時污水廠放流水質符合國家放流水標準，這項檢核比環評承諾更嚴，讓廠商能安心投資。

南部科學園區管理局副局長鄭秀絨說，2016年台南大地震造成重大災損，南科建置智慧防救災系統，整合園區內的跨單位資料庫，並建置三維化學品資料庫，整合防救災資訊，且導入無人機巡檢及可攜式質譜儀，迅速提供消防救災需求化學品、室內圖資等資訊，加速救災決策。

鄭秀絨說，南科今年也獲「視覺化之化學品防救災系統」與「視覺化化學品監控管理系統」兩項專利，並已通過無塵室實場驗證。

三大科學園區投入智慧化服務與設施，入圍「2019 IDC亞太區智慧城市獎」的「永...
三大科學園區投入智慧化服務與設施，入圍「2019 IDC亞太區智慧城市獎」的「永續基礎建設」獎。圖／科技部提供
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