台積電16家奪金牌企業卓越獎 3隱形冠軍企業闖出名號

桃園市第一屆金牌企業卓越獎今年90家企業參與競爭，市政府今天下午由市長鄭文燦主持頒獎，電子知名企業台積電、技嘉科技分獲愛地球、好福企獎，全台最大咖啡烘焙廠源友企業獲隱形冠軍獎，更選出美科科技3家獲智多星獎，另特別選出企業2代的新人王獎3家企業，鄭文燦說，希望企業把員工當資產，創造職場、性別友善環境。

桃園市府經發局今年整合桃園金牌好店、金牌好禮、金牌好棧及績優企業卓越獎，推出首屆桃園金牌企業卓越獎，行銷桃園企業品牌再升級，90家企業競爭，最後包括在龍潭設廠的台積電等16家企業代表，從鄭文燦手中接下特製的「金牌企業」獎座。

奪獎的台積電4家獲愛地球獎，技嘉科技3家獲好福企獎，源友及台灣華傑、華夏航科3家獲隱形冠軍獎，分別在咖啡烘焙、開關、航空器清洗領域闖出名號；美科科技3家獲智多星獎，尤其新人王獎10家企業報名競爭，最後紫莉幸孕莊園黃騏蔓、協順工業2 代王振洲、怡仁醫院2代院長李典穎3人脫穎而出，代表桃園在地白手起家及2代接手企業家創新永續，其中台積電、技嘉科技、源友企業、清靜海生技、饗賓餐旅、紫莉6家企業另獲性平獎。