台積電青年築夢計畫 七組隊伍囊括300萬元獎金

2019 台積電青年築夢計畫決審會大合照。業者／提供 分享 facebook 台積電文教基金會連續第四年舉辦「台積電青年築夢計畫」，邀請來自桃竹苗與台南地區大學院校學子，共同角逐300萬元築夢獎金。今（31）日公布獲選的七組團隊，分別來自中央、交大、成功、清大，以及聯合大學，各隊各獲得20萬至60萬不等的築夢經費，為青年學子築夢踏實提供實質助力。

本屆共有89組提案，經過兩階段嚴謹的書面審核，遴選出12組團隊，日前於清華大學孫運璿演講廳進行熱烈決選。評審包括台積電文教基金會董事彭宗平、邢智田，理律法律事務所資深合夥人陳長文、天下雜誌群總管理處總經理鄭宜媛，以及交大建築所教授龔書章。

主辦單位台積電文教基金會執行長許峻郎指出，今年競賽以「減法方城市」作為專題組主題，引領學子聚焦資源浪費的環境議題，找出可能的解決方案。台積電青年築夢計畫自2016年舉辦至今，已吸引逾300組、近千名青年朋友投入藝文推廣、高齡照護、環境保護、食農教育等各項領域。

決審會評審總召集人台積電文教基金會董事彭宗平教授綜評今年參賽作品指出，「看到令人驚喜之處，」他認為，參賽隊伍數量和提案作品的多元性均創記錄，參賽提案主軸更從個人生活觀點橫跨多元社群視角，再從地方創生跨境到國際關懷範疇。

內容議題則深入各界關心的產業和社會發展議題，包括：獨立媒體、學術區塊鏈、STEAM教育、環保生態、醫療網路、地方創生、弱勢關懷、原住民文化、國際志工、校園生活等廣泛領域。彭宗平強調，團隊作品能跳脫有限的個人範疇，進而跨越到對社會議題的關心，相當值得鼓勵。

此外，他也嘉勉所有團隊：無論勝敗，每支團隊透過提案作品的規劃、執行到完成等過程，所獲得的點滴收穫，都是人生成長過程中不可或缺的重要資產。

經過激烈角逐後勝出的七組優秀團隊名單包括：

中央大學陳毅希望透過紀錄片《1819》的拍攝、放映和專書出版，引領大家思考台灣高中教育的現況、促進社會和教育對話。

「Researchain」計畫重塑學術發表制度、保障學術工作者權益追求知識共享。團隊代表中央大學段儒表示，期待藉由區塊鏈技術讓研究者、審稿者、贊助者，以及讀者形成互利共生的系統。

由交大陳映汝與清大林蕙蕿兩位同學所提出的「Framer」計畫，希望透過STEM+A(Art)的完整學習，與教學現場老師討論，規劃實用的教學方案，培養孩子解決問題的能力。

在國際視野推廣上，「綠尾巴」團隊由清大林佳儀等人組成，他們致力成為一個在台報導中東新聞的獨立媒體，透過實際訪談交流，期望讓台灣民眾跳脫刻板印象，認識中東地區生活現狀。

因應podcast在全球逐步風行，清大彭靖等同學推出「The Islanders Media」，以全英語談話製作廣播節目，期盼帶動台灣的podcast「聽」的新文化，鼓勵大眾進行媒體自主創作、英文口說，同時期待刺激群眾思辨、推廣台灣文化。

關注視障按摩工作者工作環境改善的「追光者」計畫，由聯合大學沈筠雅等五位同學共同規劃，希望透過改善視障按摩營運空間的軟硬體及服務流程，排除消費者使用視障按摩服務的障礙，增加視障族群個人的經濟收入。