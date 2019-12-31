消防救災好幫手 智慧系統即時提供現場狀況

未來消防員在火場救災時，可以搭配智慧室內防救災系統，除了掌握現場地形、危險物品配置，系統也會通知火場是否有民眾，降低消防員救災風險。

科技部今天舉行智慧園區推動成果發表會，展示科學園區導入智慧化設施與服務4年以來的成果，在交通、水電、節能、環境永續、急救災及發展數據應用等6大領域的成果。

2016年台南大地震造成重大災損，但現有防災系統無法提供即時現地資訊，而且園區地幅廣大，因此南科積極建置智慧防救災系統，整合園區防救災資訊，導入無人機巡檢及可攜式質譜儀，迅速提供完整的消防救災化學品、室內圖資等資訊，保障救災人員安全，提升災前預防措施，加速救災決策。

南科管理局副局長鄭秀絨指出，南科不少企業的廠房內部為了確保資安，因此無法通訊，如果發生火災時，進入救難的消防員可能無法第一時間收到外部的指示，增加救難的風險。

鄭秀絨說明，智慧室內防救災系統歷經15年的開發、改進，目前已經投入南科部分的企業廠房中實驗，同時透過南科園區各企業提供的廠房資料，以3D建模的方式，建立起各建物的規模、格局與危險物品擺放的情況。消防員進入火場後，配戴AR眼鏡，就可以在濃煙密布的火場中掌握現場資訊，在外的指揮官也可以隨時下達指示，消防員透過這套系統都能接收。降低消防員救災時的風險。

鄭秀絨提到，目前這套系統除了運用在南科園區外，也與消防署合作，討論運用在其他消防分隊的可能性，此外，環保署毒化局對於重現現場毒物配置的技術也有興趣，也在討論合作可能。