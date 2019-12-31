親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
5G競標案飆速
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

李艷秋爆管中閔案秘辛：蔡英文原想開除葉俊榮

疑海象不佳 大陸漁船金門海域翻覆5船員失蹤

消防救災好幫手 智慧系統即時提供現場狀況

2019-12-31 16:16中央社 台北31日電

未來消防員在火場救災時，可以搭配智慧室內防救災系統，除了掌握現場地形、危險物品配置，系統也會通知火場是否有民眾，降低消防員救災風險。

科技部今天舉行智慧園區推動成果發表會，展示科學園區導入智慧化設施與服務4年以來的成果，在交通、水電、節能、環境永續、急救災及發展數據應用等6大領域的成果。

2016年台南大地震造成重大災損，但現有防災系統無法提供即時現地資訊，而且園區地幅廣大，因此南科積極建置智慧防救災系統，整合園區防救災資訊，導入無人機巡檢及可攜式質譜儀，迅速提供完整的消防救災化學品、室內圖資等資訊，保障救災人員安全，提升災前預防措施，加速救災決策。

南科管理局副局長鄭秀絨指出，南科不少企業的廠房內部為了確保資安，因此無法通訊，如果發生火災時，進入救難的消防員可能無法第一時間收到外部的指示，增加救難的風險。

鄭秀絨說明，智慧室內防救災系統歷經15年的開發、改進，目前已經投入南科部分的企業廠房中實驗，同時透過南科園區各企業提供的廠房資料，以3D建模的方式，建立起各建物的規模、格局與危險物品擺放的情況。消防員進入火場後，配戴AR眼鏡，就可以在濃煙密布的火場中掌握現場資訊，在外的指揮官也可以隨時下達指示，消防員透過這套系統都能接收。降低消防員救災時的風險。

鄭秀絨提到，目前這套系統除了運用在南科園區外，也與消防署合作，討論運用在其他消防分隊的可能性，此外，環保署毒化局對於重現現場毒物配置的技術也有興趣，也在討論合作可能。

科技部

延伸閱讀

消防隊員設計多功能救災無人機 獲發明設計展金...

海軍潛艦救難計畫曝光 不能只靠美軍來援

宜蘭猛男正妹消防年曆 元旦升旗加碼送

影／漆廠火災救援汙染疑慮高 消防員返隊先「去...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

陸廠鞏固自製力 帶旺晶心科營運

2019-12-31 14:55

新客戶亞馬遜挹注 緯穎明年營收看增兩成

2019-12-31 14:55

記憶體迎春燕 法人：明年供需反轉

2019-12-31 14:55

第三屆鴻海獎學金頒獎 郭台銘將親自出席

2019-12-31 14:08

台積電減少熱水浪費有成 11個月省電1400萬度

2019-12-31 14:04

杏一結合線上線下 明年營運續拚雙位數成長

2019-12-31 13:18

台商回流助攻 台經院製造業景氣今年首亮黃藍燈

2019-12-31 12:22

記憶體價格明年緩步回升 記憶體股中長線法人看好

2019-12-31 11:56

被動元件LTCC搶手 台廠大補

2019-12-31 01:22

從手機到車用…都需要LTCC

2019-12-31 01:19

AirPods Pro熱銷 台鏈春節趕工

2019-12-31 01:18

非蘋較勁 三星無線藍牙耳機新品亮相

2019-12-31 01:17

鴻海將發62億元公司債 償還短期負債

2019-12-31 00:52

財經觀點／企業拚數位科技 「溫度」才是王道

2019-12-31 00:51

2020六科技變革 翻轉生活

2019-12-31 00:45

5G競標煞不住 衝近天價800億

2019-12-31 00:41

NCC調處 全國數位有線TV不斷訊

2019-12-31 00:22

公股銀：五大科技業 明年亮點

2019-12-30 23:28

公股行庫產業報告：面板、太陽能 陰雨綿綿

2019-12-30 23:21

5G標金衝800億 市場估將一路戰到2020年

2019-12-30 19:02

半導體市值今年增4.15兆元 台積電貢獻最大

2019-12-30 16:58

亞太電 整合人臉辨識應用

2019-12-30 14:30

Tesla供應鏈 聯嘉光電Q4戰單季新高

2019-12-30 14:30

邑昇本季營收 拚雙位數成長

2019-12-30 14:30

摺疊機商機 新日興、達邁進補

2019-12-30 14:30

5G列車啟動 晶技營運墊高

2019-12-30 14:30

5G iPhone鏈點將 法人：PCB臻鼎台光電最吃香

2019-12-30 14:19

TrendForce：Mini LED背光高階電視產品競爭力提升

2019-12-30 14:09

義隆觸控板市占可望突破5成 明年營收挑戰百億

2019-12-30 13:48

Yahoo揭曉年度十大熱門股 鴻海、台積電蟬聯冠、亞軍

2019-12-30 13:41

建準5G車用等3大引擎啟動 明年營運看旺

2019-12-30 12:48

攻航太產品有成 公準精密股價創近16個月高點

2019-12-30 12:22

MLCC供應吃緊 台廠三雄走堅創波段高

2019-12-30 11:58

策略經營／蘇開建騎風火輪 衝刺綠能事業

2019-12-29 22:47

產業脈動／台灣眼科醫材 市占有藍天

2019-12-28 13:58

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

為省跨行提款手續費跑好遠 網曝一招免費額度用不完

2019-12-30 17:43

被動元件LTCC搶手 台廠大補

2019-12-31 01:22

亞幣走升…台幣飆1年半新高 步步進逼2字頭

2019-12-31 00:48

新台幣強升 衝向2字頭

2019-12-31 00:04

AirPods Pro熱銷 台鏈春節趕工

2019-12-31 01:18

國內第一張 身障綜合險開賣

2019-12-31 00:17

失速列車！5G競標煞不住 標金突破800億元大關

2019-12-31 09:44

眾達黃日燦 轉戰裕隆集團

2019-12-31 00:22

370萬人勞保、國保這些給付 都提早在過年前發了

2019-12-31 14:18

全台唯一重油協和電廠今1、2號機除役封爐 改燒天然氣

2019-12-31 10:35

開貶彈升 新台幣30元破了

2019-12-31 09:22

2020六科技變革 翻轉生活

2019-12-31 00:45

再生能源躉購2020費率拍板 離岸風電費率大降7.6%

2019-12-31 11:00

從手機到車用…都需要LTCC

2019-12-31 01:19

不動產回溫 人才缺很大

2019-12-31 00:19

5G標金飆破800億 中華電霸氣回：比預期稍多一點

2019-12-31 13:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top