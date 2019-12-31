郭台銘：過去一年學習很多 和台灣鄉親感情變更好

鴻海創辦人郭台銘今日在個人粉專更新影片提到，「過去一年學習很多，和台灣鄉親感情變更好，母親身體也恢復健康。」同時他也許下新年願望。

郭台銘在影片中說，2020年的新年願望是重回初心的和平、安定、經濟、 未來，同時把你們（郭家軍）都推向國會，推動富國利民政策，也祝大家新的一年有新的希望與新的機會。

郭台銘在影片中也和親民黨不分區立委候選人永齡基金會執行長劉宥彤、永齡基金會副執行長蔡沁瑜共同拉票。