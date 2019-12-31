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第三屆鴻海獎學金頒獎 郭台銘將親自出席

2019-12-31 14:08經濟日報 記者尹慧中／台北即時報導

第三屆鴻海獎學金頒獎典禮將於2020年1月2日召開，屆時預計由創辦人郭台銘親自頒獎，鴻海教育基金會統計，今年出現13位三連霸學生，在鴻海教育基金會幫助下完成大學學業。

依據主辦單位規劃，當天14:40至14:50由鴻海科技集團創辦人郭台銘分享，預計於14:50至15:05舉行頒獎典禮。

鴻海獎學金

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