親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

Nissan高恩棄保潛逃！羞辱日本的「CEO除夕大逃亡」

誰預測最準？政黨黑馬竄出 2020總統大選封關民調一次看

破2000元的5G資費，你會埋單嗎？用囚徒困境，看懂為何台灣5G標金會飆破天價

2019-12-31 12:15商業周刊 陳慶徽／商業周刊

台灣首次5G釋照拍賣，截自12月30日，已累計突破700億的天價金額，是原先30...
台灣首次5G釋照拍賣，截自12月30日，已累計突破700億的天價金額，是原先300億底價的兩倍多。 圖／中華電信提供
分享

摘要

1.台灣首次5G釋照拍賣，截自12月30日，已累計突破700億的天價金額，是原先300億底價的兩倍多。

2.5G頻譜的標金越高，代表業者未來將付出的5G建置成本就越高，為了攤提成本，最終消費者將面對高昂5G資費方案。

3.五家電信業者，搶奪有限的5G頻譜，該如何在標金拿捏、以及成本攤提考量間作出抉擇，讓整場競標大戰，儼然成為一場囚徒困境難題。

價格2000元的5G手機上網資費，你會願意埋單嗎？

台灣5G頻譜第一波釋照拍賣，自12月10日正式開跑後，截自12月30日、總計已經累計標出了高達752.1億元的天價標金，遠遠超過政府原先設定的底價300億元。這個數字，讓台灣大哥大總經理林之晨在受訪時都苦笑直言，台灣5G標金可能將「創世界紀錄」。

這場由中華電信遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信台灣之星參與的競標大賽，本次共開放3.5GHz、28GHz與1800MHz三個頻段。

然而，才進入競標第15天，光是最熱門的3.5GHz頻段，就已經創造737.68億元的天價標金，是原先設定底價的兩倍多，而這個數字，在本週預計持續上看800億元。

「董事長給的指令是，錢不是問題。」在被問到預計在5G佈建投入多少成本時，遠傳總經理井琪給出了「無上限」的答案，這反應了現在標金不斷創新高的競標現象。

不過，天價標金的背後，可能就意味著未來5G的手機資費，也可能會是「天價級」。

高價標金，對一般民眾代表著什麼？

IDC資深市場分析師葉振男估算，2000元對台灣電信業者而言，會是初期較合乎成本的資費價位。電信業者的盤算是，藉由5G迭代，扭轉4G的499困境，拉高每用戶平均收入（ARPU），進行搶救營收大作戰。

但，根據二十一世紀基金會的民調發現，近三成受訪者認為月租要低於500元、超過七成的受訪者認為不能超過1000元。

若是5G標金持續創下新高，就代表電信業者的成本也將隨之提升，為了攤提5G佈建，以及之前499之亂留下的4G營收黑洞，未來民眾看到的5G資費方案，恐怕只會離七成民眾心目中的1000元門檻越來越遠。

囚徒困境，正是台灣各家業者的競標寫照

一路失速的標金，最令人擔憂的是，這五家電信業者，在5G頻譜的競爭大戰上，其實已經都一同落入了「囚徒困境」（prisoners’ dilemma）。

囚徒困境，由美國數學家阿爾伯特·塔克（Albert tucker）提出，最經典的例子，是兩位囚犯A與B都被警方抓住、隔離審訊，並提出若兩人都坦承犯行，將各判8年；若一人招供，一人否認犯行，坦白者將被釋放，不坦白者則判10年；若是都不坦白，兩人則都將因罪證不足，各判1年徒刑。

在這個兩人彼此資訊不流通的情境下，是該坦承犯行，還是抵死不招供，兩者各自做出的選擇，都將牽動另一人的命運。

對照目前國內的5G頻譜招標，參與的五家競爭者，也似乎正落入同樣的困境裡。

對於任何一方來說，搶到頻譜，就代表掌握了通往下個電信世代的關鍵鑰匙，因此，為了不失去5G時代的話語權，五家業者無不全力以赴，追逐5G最熱門的3.5GHz頻段。

所有業者都一心思考如何將自身利益最大化，就像是囚徒在監牢中思考要如何要如何讓刑期降到最低，甚至無罪釋放。

在囚徒困境的案例中，最有利的情況是自己招供、對方否認犯行，如此，便可獲得無罪釋放。不過，當你如此思考時，要考慮的便是，另一方一定也同時在做相同的盤算。

因此，是否能跳脫自身利益思考，考量所有人「最大利益」，作出妥協一同否認犯行，替彼此降低刑期至1年，爭取兩者刑期最小化，就是囚徒困境能否破解的最大關鍵。

要理解，5G頻譜標金不管多高，最終還是需要透過消費者埋單才能攤提成本

天價的標金，加上高昂的5G建置成本，勢必將衍生出資費破表的5G方案。這，將演變成業者、消費者，以及整個產業發展的「三輸」局面

未來台灣消費者是否只能硬生吞下「貴鬆鬆」的5G資費？這一題，完全取決於各家電信業者在思考5G這場棋局時，著眼的是「自己的無罪脫困」，還是「眾人皆大歡喜」了。

【延伸閱讀】


5G世界會像鋼鐵人演的一樣嗎？5部電影窺見未來
5G來了，今年該不該換新手機？換機前必懂3大考量
全聯如何讓沒聽過行動支付的婆媽粉，變PX Pay主力用戶？
「台灣最大挑戰是中國擴張企圖心！」2020總統辯論，蔡、韓、宋直球對決中國議題

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

5G林之晨台灣大哥大中華電信亞太電信台灣之星遠傳電信資費

延伸閱讀

若iPhone要支援5G，價格再多1萬你會買...

羊毛出在羊身上…5G資費 恐比4G貴兩成

「煞不住」5G競標熱度不減 直逼800億

5G資費怎麼訂 政院關切

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

失速列車！5G競標煞不住 標金突破800億元大關

2019-12-31 09:44

台商回流助攻 台經院製造業景氣今年首亮黃藍燈

2019-12-31 12:22

5G標金失速衝破800億 電信協會：業者重傷需急救

2019-12-31 12:14

記憶體價格明年緩步回升 記憶體股中長線法人看好

2019-12-31 11:56

被動元件LTCC搶手 台廠大補

2019-12-31 01:22

從手機到車用…都需要LTCC

2019-12-31 01:19

AirPods Pro熱銷 台鏈春節趕工

2019-12-31 01:18

非蘋較勁 三星無線藍牙耳機新品亮相

2019-12-31 01:17

鴻海將發62億元公司債 償還短期負債

2019-12-31 00:52

財經觀點／企業拚數位科技 「溫度」才是王道

2019-12-31 00:51

2020六科技變革 翻轉生活

2019-12-31 00:45

5G競標煞不住 衝近天價800億

2019-12-31 00:41

「煞不住」5G競標熱度不減 直逼800億

2019-12-31 00:24

NCC調處 全國數位有線TV不斷訊

2019-12-31 00:22

公股銀：五大科技業 明年亮點

2019-12-30 23:28

公股行庫產業報告：面板、太陽能 陰雨綿綿

2019-12-30 23:21

5G標金衝800億 市場估將一路戰到2020年

2019-12-30 19:02

半導體市值今年增4.15兆元 台積電貢獻最大

2019-12-30 16:58

亞太電 整合人臉辨識應用

2019-12-30 14:30

Tesla供應鏈 聯嘉光電Q4戰單季新高

2019-12-30 14:30

邑昇本季營收 拚雙位數成長

2019-12-30 14:30

摺疊機商機 新日興、達邁進補

2019-12-30 14:30

5G列車啟動 晶技營運墊高

2019-12-30 14:30

5G iPhone鏈點將 法人：PCB臻鼎台光電最吃香

2019-12-30 14:19

TrendForce：Mini LED背光高階電視產品競爭力提升

2019-12-30 14:09

義隆觸控板市占可望突破5成 明年營收挑戰百億

2019-12-30 13:48

Yahoo揭曉年度十大熱門股 鴻海、台積電蟬聯冠、亞軍

2019-12-30 13:41

建準5G車用等3大引擎啟動 明年營運看旺

2019-12-30 12:48

攻航太產品有成 公準精密股價創近16個月高點

2019-12-30 12:22

MLCC供應吃緊 台廠三雄走堅創波段高

2019-12-30 11:58

5G競標進入第15天 暫得標金飆逾750億元

2019-12-30 11:00

策略經營／蘇開建騎風火輪 衝刺綠能事業

2019-12-29 22:47

產業脈動／台灣眼科醫材 市占有藍天

2019-12-28 13:58

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

17萬投資人都賺錢！0056達陣填息

2019-12-30 13:29

央行苦、金管會笑 匯銀人士看新台幣1月可見29字頭

2019-12-30 15:57

為省跨行提款手續費跑好遠 網曝一招免費額度用不完

2019-12-30 17:43

被動元件LTCC搶手 台廠大補

2019-12-31 01:22

中鋼董事會通過兩副總任命案 陳宗德回鍋掌工程

2019-12-30 14:11

亞幣走升…台幣飆1年半新高 步步進逼2字頭

2019-12-31 00:48

新台幣強升 衝向2字頭

2019-12-31 00:04

AirPods Pro熱銷 台鏈春節趕工

2019-12-31 01:18

眾達黃日燦 轉戰裕隆集團

2019-12-31 00:22

失速列車！5G競標煞不住 標金突破800億元大關

2019-12-31 09:44

2020六科技變革 翻轉生活

2019-12-31 00:45

全家進駐台鐵 葉榮廷：明年規劃「走出去結帳」服務

2019-12-30 13:42

從手機到車用…都需要LTCC

2019-12-31 01:19

開貶彈升 新台幣30元破了

2019-12-31 09:22

全台唯一重油協和電廠今1、2號機除役封爐 改燒天然氣

2019-12-31 10:35

華映股臨會通過處分楊梅龍潭廠 籌資償債

2019-12-30 20:28

主計總處：近3.9萬個空缺 已高掛逾七個月

2019-12-30 20:03

員工指控 永豐銀：下載機密文件恐對公司客戶造成損害

2019-12-30 14:58

不動產回溫 人才缺很大

2019-12-31 00:19

中信LINE Pay卡明年權益微調 部分特店消費增回饋門檻

2019-12-31 01:26

5G iPhone鏈點將 法人：PCB臻鼎台光電最吃香

2019-12-30 14:19

公股銀：五大科技業 明年亮點

2019-12-30 23:28

國內第一張 身障綜合險開賣

2019-12-31 00:17

鴻海發行62億元公司債 償還短期負債

2019-12-30 18:48

永豐金員工控：揭弊後遭監控迫害 疑秋後算帳

2019-12-30 13:20

台銀美元牌告價 重返29

2019-12-31 00:03

長榮航空飛行學院在台招生 圓夢飛行即刻啟程

2019-12-30 18:06

資誠：2020資本市場有4大利多 2大變數

2019-12-30 16:32

匯銀人士：台幣1月有機會見29字頭

2019-12-30 14:30

缺工現象增...3.9萬個職位 晾7個月找不到人

2019-12-30 23:22

信義房屋再砸近6億元 加碼買進大馬土地

2019-12-30 22:02

Yahoo揭曉年度十大熱門股 鴻海、台積電蟬聯冠、亞軍

2019-12-30 13:41

再生能源躉購2020費率拍板 離岸風電費率大降7.6%

2019-12-31 11:00

5G標金衝800億 市場估將一路戰到2020年

2019-12-30 19:02

民航局30度稽查遠航疑遭上層壓力 張顯耀點名林錫耀

2019-12-30 14:04

陸客縮減 11月來台觀光客未達百萬

2019-12-30 18:06

半導體市值今年增4.15兆元 台積電貢獻最大

2019-12-30 16:58

非蘋較勁 三星無線藍牙耳機新品亮相

2019-12-31 01:17

危老容積獎勵可望延長5年 新措施將採雙軌並行

2019-12-30 15:28

央行穩匯 重啟「柳樹理論」

2019-12-31 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top