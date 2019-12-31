破2000元的5G資費，你會埋單嗎？用囚徒困境，看懂為何台灣5G標金會飆破天價

台灣首次5G釋照拍賣，截自12月30日，已累計突破700億的天價金額，是原先300億底價的兩倍多。 圖／中華電信提供 分享 facebook

摘要 1.台灣首次5G釋照拍賣，截自12月30日，已累計突破700億的天價金額，是原先300億底價的兩倍多。 2.5G頻譜的標金越高，代表業者未來將付出的5G建置成本就越高，為了攤提成本，最終消費者將面對高昂5G資費方案。 3.五家電信業者，搶奪有限的5G頻譜，該如何在標金拿捏、以及成本攤提考量間作出抉擇，讓整場競標大戰，儼然成為一場囚徒困境難題。

價格2000元的5G手機上網資費，你會願意埋單嗎？

台灣5G頻譜第一波釋照拍賣，自12月10日正式開跑後，截自12月30日、總計已經累計標出了高達752.1億元的天價標金，遠遠超過政府原先設定的底價300億元。這個數字，讓台灣大哥大總經理林之晨在受訪時都苦笑直言，台灣5G標金可能將「創世界紀錄」。

這場由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星參與的競標大賽，本次共開放3.5GHz、28GHz與1800MHz三個頻段。

然而，才進入競標第15天，光是最熱門的3.5GHz頻段，就已經創造737.68億元的天價標金，是原先設定底價的兩倍多，而這個數字，在本週預計持續上看800億元。

「董事長給的指令是，錢不是問題。」在被問到預計在5G佈建投入多少成本時，遠傳總經理井琪給出了「無上限」的答案，這反應了現在標金不斷創新高的競標現象。

不過，天價標金的背後，可能就意味著未來5G的手機資費，也可能會是「天價級」。

高價標金，對一般民眾代表著什麼？

IDC資深市場分析師葉振男估算，2000元對台灣電信業者而言，會是初期較合乎成本的資費價位。電信業者的盤算是，藉由5G迭代，扭轉4G的499困境，拉高每用戶平均收入（ARPU），進行搶救營收大作戰。

但，根據二十一世紀基金會的民調發現，近三成受訪者認為月租要低於500元、超過七成的受訪者認為不能超過1000元。

若是5G標金持續創下新高，就代表電信業者的成本也將隨之提升，為了攤提5G佈建，以及之前499之亂留下的4G營收黑洞，未來民眾看到的5G資費方案，恐怕只會離七成民眾心目中的1000元門檻越來越遠。

囚徒困境，正是台灣各家業者的競標寫照

一路失速的標金，最令人擔憂的是，這五家電信業者，在5G頻譜的競爭大戰上，其實已經都一同落入了「囚徒困境」（prisoners’ dilemma）。

囚徒困境，由美國數學家阿爾伯特·塔克（Albert tucker）提出，最經典的例子，是兩位囚犯A與B都被警方抓住、隔離審訊，並提出若兩人都坦承犯行，將各判8年；若一人招供，一人否認犯行，坦白者將被釋放，不坦白者則判10年；若是都不坦白，兩人則都將因罪證不足，各判1年徒刑。

在這個兩人彼此資訊不流通的情境下，是該坦承犯行，還是抵死不招供，兩者各自做出的選擇，都將牽動另一人的命運。

對照目前國內的5G頻譜招標，參與的五家競爭者，也似乎正落入同樣的困境裡。

對於任何一方來說，搶到頻譜，就代表掌握了通往下個電信世代的關鍵鑰匙，因此，為了不失去5G時代的話語權，五家業者無不全力以赴，追逐5G最熱門的3.5GHz頻段。

所有業者都一心思考如何將自身利益最大化，就像是囚徒在監牢中思考要如何要如何讓刑期降到最低，甚至無罪釋放。

在囚徒困境的案例中，最有利的情況是自己招供、對方否認犯行，如此，便可獲得無罪釋放。不過，當你如此思考時，要考慮的便是，另一方一定也同時在做相同的盤算。

因此，是否能跳脫自身利益思考，考量所有人「最大利益」，作出妥協一同否認犯行，替彼此降低刑期至1年，爭取兩者刑期最小化，就是囚徒困境能否破解的最大關鍵。

要理解，5G頻譜標金不管多高，最終還是需要透過消費者埋單才能攤提成本。

天價的標金，加上高昂的5G建置成本，勢必將衍生出資費破表的5G方案。這，將演變成業者、消費者，以及整個產業發展的「三輸」局面。

未來台灣消費者是否只能硬生吞下「貴鬆鬆」的5G資費？這一題，完全取決於各家電信業者在思考5G這場棋局時，著眼的是「自己的無罪脫困」，還是「眾人皆大歡喜」了。

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