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記憶體價格明年緩步回升 記憶體股中長線法人看好

2019-12-31 11:56經濟日報 張瑞益／台北即時報導

全球記憶體產業在2019年走過價格修正及庫存調整的一年，但近一個月來，下游的需求逐漸回溫，再加上產業需求在2020年，市場法人及多數研調機構目前多預期，在新應用持續釋出之下，明年記憶體產業供需可望再度反轉，需求將再大於供給，同時，明年記憶體價格也將再浮現上漲契機，以中線而言，市場看好記憶體股及模組廠明年營運展望。

記憶體產業在今年前三季出現較明顯的價格修正，同時，市場庫存也明顯進行調整，到進入第四季之後，市場回穩的跡象逐漸浮現，有利明年記憶體相關個股營運也回升，受到基本面有望脫離今年谷底，近期記憶體股包括旺宏、南亞科及華邦電均可見到法人為明年布局動作，另外，記憶體模組廠則是以威剛、宜特及宇瞻較受市場矚目，近期股價同樣有一波拉抬表現。

在記憶體的需求面上，業者表示，2020年的需求，隨著全球市場在5G、AI、車用及物聯網等新型態需求持續放量成長，勢必帶動2020年記憶體需求位元成長，業者並預期，在需求持續放量成長之下，記憶體有機會回到需求增加高過於供給成長狀況，以DRAM來說，有機會在明年上半年即看到供給平衡，到下半年進入電子產業旺季之後，即有供給吃緊的情況發生，可望重啟漲價的趨勢。

據研調單位 TrendForce 預估，明年DRAM的供給成長12.2%，低於今年的19%，而在供給面成長最大的，即為伺服器用記憶體，估年成長高達 20% 的水準，其他包括繪圖用記憶體、行動式記憶體以及PC用記憶體，2020年供給成長約在7-9% 的水準。

至於Nand Flash的部分，市場需求明顯提升，今年市況比DRAM更早落底，同時，由於上游供應商庫存水位調節也告一段落，未來 NAND Flash 價格穩健向上的格局將更加確定，以中長線而言，也有利明年營運較今年回升。

記憶體模組DRAM模組廠

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