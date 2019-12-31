失速列車！5G競標煞不住 標金突破800億元大關

行動寬頻業務5G首波數量競價作業標金宛如「失速列車」，暫時總標金至今早第151回合，正式突破800億元大關，來到804.35億元。中華電信提供 分享 facebook

行動寬頻業務5G首波數量競價作業今（31）日進行第16天的競價，在各家電信業者競逐下，標金宛如「失速列車」，暫時總標金至今早第151回合，正式突破800億元大關，來到804.35億元。

昨（30）日結束時暫時得標價合計793.91億元，NCC再次呼籲電信業者理性、冷靜，由於未來相關網路建設等各項投資仍需相當資金挹注，皆屬業者必須考量的成本，NCC將來也會就得標者各項費用訂定之合理性予以關注，以保障消費者權益。

國家通訊傳播委員會(NCC)表示，本次競價自12月10日開始，每日進行10回合，至今已累計151回合。

3500MHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標價789.93億元，其中27個單位頻寬以當前回合價（第151回合）29.74億元暫時得標；28000MHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標價14.42億元，其中14個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1800MHz頻段暫無得標頻寬。

NCC表示，第一階段的數量競價，當各競價者於每回合所提出之需求頻寬總和大於或等於供給時，NCC將依據「行動寬頻業務管理規則」相關規定，調升下一回合之回合價為前一回合的1.03倍，藉著多回合競價的程序，讓競價者的需求頻寬和釋出頻寬數量達到趨於均衡，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。