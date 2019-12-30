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研調：Mini LED背光高階電視產品競爭力提升

2019-12-30 19:37經濟日報 記者李孟珊／即時報導

隨著LED打件速率的提升加上Mini LED晶片價格下滑，同時間open cell面板的價格也來到歷史新低，使得採用Mini LED背光的顯示器成本明顯下降；根據TrendForce光電研究（WitsView）的「新型顯示技術成本分析報告」指出，65吋4K電視若採用Mini LED背光，整個顯示器模組的生產成本預估較2018年下降約5～10%，對於Mini LED推廣將有所助益。

TrendForce研究副理李志豪表示，Mini LED自從2017年下半年成為市場焦點以來，從技術浮現到進入商業化經歷約兩年的發展，相比過去的顯示技術演進過程來說算是非常有效率。由於Mini LED依然是在LCD的架構之下，等於將可進行直下式區域調光的背光規格推升到極致，是現有技術的一次重要升級。隨著TCL今年第4季率先在北美推出65吋和75吋搭載Mini LED背光的電視後，消費者在高階電視上也多了一個新的選擇。

李志豪進一步說明，65吋UHD 4K電視在不同技術的成本表現上，高階的側入式背光顯示器模組生產成本約在350美元，而採用被動式驅動的Mini LED背光（LED使用顆數約16,000顆）的顯示器模組則約在650~690美元之間，至於海信今年所發表的疊屏電視（Dual Cell），推算其顯示器模組的成本約在630美元左右；雖然Mini LED電視的生產成本還是略高，但已開始具備市場競爭力。

TrendForce指出，今年量產的Mini LED背光電視產品多半採用被動式驅動（PM），但因為LED驅動IC的用量會隨著背光分區數的提升而同步增加，除了需要用比較大的驅動板，生產成本也會提高，反之，採用主動式驅動（AM） Mini LED背光的顯示器，在分區數越多的情況下越能顯現其優勢，除了成本更有競爭力之外，規格也能做到媲美OLED的水準。

LED電視顯示器

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