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鴻海發行62億元公司債 償還短期負債

2019-12-30 18:48經濟日報 記者尹慧中／台北即時報導

鴻海今(30)日公告，補充說明公司於今年8月13日公告董事會決議發行第二期無擔保普通公司債，該公司債總額62億元，每張面額壹佰萬元，主要用於償還短期負債。

鴻海說明，該公司債發行期間五年期、六年期、七年期及十年期。發行利率分別為固定年利率0.81% (五年期)、0.85% (六年期)、0.92%(七年期)、1.12%(十年期)，公司債受託人永豐商業銀行股份有限公司，至於承銷或代銷機構為元富證券股份有限公司為主辦承銷商，代理還本付息機構:永豐商業銀行股份有限公司城中分行。

公司債鴻海銀行股

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