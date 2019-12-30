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遠傳攜手台灣麥當勞 推「新滿福飽」方案

2019-12-30 18:08經濟日報 記者黃晶琳／即時報導

遠傳跨界攜手台灣速食業龍頭麥當勞，推出全新「新滿福飽」方案，自2020年1月1日起，至2020年2月29日，月付698元起，網內語音跟上網吃到飽，送「friDay影音單片免費看」，還可每月一次到麥當勞免費兌換豬肉滿福堡。

遠傳表示，根據調查，國人在新春年節期間通話或上網需求攀升，無論是打電話跟親友拜年、聚餐訂位、訂餐或出遊、走春等活動隨時上網瀏覽、打卡，遠傳為滿足用戶的行動需求，全新「滿福飽方案」，月付698元起，可搭配iPhone 11全系列、Samsung Note 10+及OPPO Reno 2等超過60款熱銷手機，上網吃到飽、網內通話免費的優惠，再加碼每月網外至200分鐘、市話贈送888分鐘；申辦1398指定資費，每月加碼網外至1,300分鐘；市話加碼贈送3,888分鐘，只要有話都能慢慢講，前述贈送市話通話額度如未使用完畢，於合約期間內均可遞延使用。

除了月租型用戶，遠傳表示，易付卡用戶可同享「新春滿福飽」優惠，即日起至2020年1月14日止，透過遠傳行動客服APP、遠傳官網等網路通路儲值易付卡任一上網商品，不論是計日型或計量型，都有機會獲得「麥當勞豬肉滿福堡」。

全遠傳所有用戶也能憑簡訊自2020年元旦起至2020年2月25日，單點麥當勞「培根青蔬滿福堡」或「培根香雞滿福堡」全新品項，就能加 1元，獲得指定冷熱飲，無論是來杯黑咖啡或是熱紅茶，搭配滿福系列早餐超絕配，遠傳與麥當勞用心幫用戶準備好每日一早的活力。

遠傳麥當勞上網吃到飽

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