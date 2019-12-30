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Netflix投資華語劇罪夢者 排台灣最愛看影集第3

2019-12-30 17:50中央社 台北30日電

串流影音服務Netflix今天公布2019年台灣會員最愛看影集及電影排行榜，最受歡迎影集前3名都是原創劇，包括「獵魔士」、「AV帝王」、「罪夢者」，整體榜單涵蓋多元題材及語言。

「罪夢者」是Netflix首部華語原創戲劇，於今年10月31日上線，劇中主要演員包括張孝全、賈靜雯、范曉萱、王柏傑、章立衡等。張孝全在劇中飾演一名黑道，因犯下綁架案件而被判死刑，與王柏傑、章立衡等人結為拜把兄弟。

3年多前Netflix進軍台灣，早期以洽談授權合作為主，向三立、八大、公視等電視台直接採購戲劇和電影，直到2年多前開始籌備華語原創內容，由Netflix參與製作過程並提供協助。

2019年Netflix台灣會員最愛看排行榜的計算方式，是根據各電影或影集上線後28天內，觀看時間達2分鐘或以上的累積觀眾人數。片單選擇以2019年新上線的電影或影集為主，部分年底上線的節目則為預測值。

回顧2019年，Netflix發現台灣觀眾追劇口味多元、不設限，受熱門的內容不僅跨越不同語言，像是英文、中文、韓文、日文等，更涵蓋犯罪、科幻、浪漫、美食、喜劇，可見台灣會員對於不同類型的影視內容有極高接受度。

Netflix在台灣最受歡迎的前3部影集分別是「獵魔士」、「AV帝王」、「罪夢者」；以科幻驚悚內容為主題的「愛x死x機器人」、「怪奇物語」、「黑鏡」、「雨傘學院」也上榜；韓劇則有「李屍朝鮮」以及與韓國同步播出的「愛的迫降」入榜。

電影方面，Netflix台灣觀眾不僅喜歡「三重邊界」、「新殺戮戰警」、「猛毒」等好萊塢片，入圍奧斯卡的作品包括「婚姻故事」、「愛爾蘭人」也受到青睞。

Netflix持續投資華語影視內容，除了將於2020年1月23日首映的第3部華語原創影集「彼岸之嫁」，近期上線的華語內容包括金馬影后謝盈萱主演的「俗女養成記」、中國賣座電影「少年的你」，並已宣布2020年將推出第4部華語原創影集「誰是被害者」。

線上影音平台愛奇藝台灣站也發現台灣用戶的多元性，2018年愛奇藝台灣站的流量近56%來自電視劇頻道，2019年則下降到45%；取而代之的是動漫、綜藝及兒童流量占比提升，其中動漫節目超過10部達500萬以上的流量，兒童頻道流量相較2018年則成長近85%，顯示親子族群及動漫迷的比例增加。

Netflix電影華語

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