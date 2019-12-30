Mini LED生產成本降 研調：已開始具市場競爭力

隨著LED打件速率的提升加上Mini LED晶片價格下滑，同時間OPEN CELL面板的價格來到歷史新低，使得採用Mini LED背光的顯示器成本明顯下降。據TrendForce光電研究（WitsView）的「新型顯示技術成本分析報告」指出，65吋4K電視若採用Mini LED背光，整個顯示器模組的生產成本預估較2018年下降約5至10%，對於Mini LED推廣將有所助益。

TrendForce指出，雖然Mini LED電視的生產成本還是略高，但已開始具備市場競爭力。今年量產的Mini LED背光電視產品多半採用被動式驅動（PM），但因為LED驅動IC的用量會隨著背光分區數的提升而同步增加，除了需要用比較大的驅動板，生產成本也會提高。

TrendForce也說，採用主動式驅動（AM）Mini LED背光的顯示器，在分區數越多的情況下越能顯現其優勢，除了成本更有競爭力之外，規格也能做到媲美OLED的水準，因此像群創、友達、京東方以及華星光電等面板廠積極開發的主動式驅動產品，有望成為推升Mini LED背光在高階電視市占的關鍵。

TrendForce研究副理李志豪表示，由於Mini LED依然是在LCD的架構之下，等於將可進行直下式區域調光的背光規格推升到極致，是現有技術的一次重要升級。隨著TCL今年第四季率先在北美推出65吋和75吋搭載Mini LED背光的電視後，消費者在高階電視上也多了一個新的選擇。

TrendForce表示，65吋UHD 4K電視在不同技術的成本表現上，高階的側入式背光顯示器模組生產成本約在350美元；而採用被動式驅動的Mini LED背光（LED使用顆數約16,000顆）的顯示器模組則約在650到690美元間；至於海信今年所發表的疊屏電視（Dual Cell），推算其顯示器模組的成本約在630美元左右。