Yahoo揭曉年度十大熱門股 鴻海、台積電蟬聯冠、亞軍

歲末年終倒計時，Yahoo奇摩回顧2019年，今（30）日公布Yahoo奇摩股市App四大財經榜單，包括第四季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」、「十大熱門台股榜」、以及「十大熱門財經事件榜」。

Yahoo依台股總瀏覽量，盤點年度十大熱門台股，今年再度由電子股包辦榜單，鴻海（2317）及台積電（2330）蟬聯冠、亞軍。鴻海為熱門台股之首，Yahoo指出，鴻海創辦人郭台銘決定交棒震撼市場，隨後主要代工產品iPhone 11的銷售意外強勁，加上明年有機會量產熱銷的AirPods，接連利多刺激鴻海股價反彈三成之多，盡收市場關注目光。

記憶體相關股號的熱度，也持續延燒至今年，包括名列第三名的旺宏（2337）及第九名的華邦電（2344），均預期2020年記憶體市況可望大致穩定，並帶動相關產品有機會漲價。

此外，去年股價大幅下修的被動元件高價股國巨（2327）和華新科（2492），今年同樣吸睛，為榜單第四、第五名。在科技產品中不可或缺的印刷電路板（PCB），由欣興（3037）及華通（2313）摘第六、七名。至於面板廠群創（3481），因明年面板報價可望回春，重獲投資人青睞。

看到十大爆紅台股榜，與先前幾個季度明顯不同的地方是，在台股來到高點之際，績優股與轉機股同時受到股民關注，顯示股民既想要持續收取股息，同時也想賺到價差的心態。Yahoo統計，高達六席榜單由績優股包辦，包括順德（2351）、瓦城（2729）、大車隊（2640）、根基（2546）、雲品（2748）和互盛電（2433）。

Yahoo指出，此六檔個股有兩大共通點，首先是擁有強勢品牌，各自有深厚的經營基礎，像是順德為「SDI手牌文具」的製造商等；其次是近年均有穩定、甚至逐年成長的現金股息收益，比如，順德股息從2元逐年成長至2.8元。

今年第四季爆紅ETF類型十分多元，奪下本季爆紅ETF首位的富邦美國特別股（00717）。Yahoo表示，其標榜特色是在美股頻頻創新高之際，股息殖利率仍有5.29％，加上在償債順序上特別股優先於普通股，令投資人在較低的總費用率下，不光是得到股息收益，還能布局性質接近債券的資產。

儘管台股今年以來的漲幅在亞洲數一數二，因應MSCI調整指數成份股引起投資人關注，讓以往熱門的元大台灣50暫時退榜，取而代之入榜的台股ETF僅有元大MSCI台灣（006203）、永豐台灣加權（006204），名列第3、5名。

今年最讓人津津樂道的財經事件之冠，首推台股在年底終於重新站上12,000點大關，創下29年新高，台股是否將順勢挑戰「天險」，已經成為投資人每日必定關心的重點；台積電股價含配息大漲59%，堪稱是台股創新高的最大功臣，名列亞軍；郭台銘交棒鴻海，摘得季軍。此外，金管會讓三家提案業者皆取得純網銀執照，攻上榜單第四。