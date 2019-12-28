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想坐無人駕駛電動巴士嗎？國產自駕電動巴士明年上路

2019-12-28 16:53聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

工研院宣布與車王電簽約智能合作，雙方將在2021年前共同打造10部國產自動駕駛電動巴士，預計試量產的第一輛自動駕駛電動巴士最快2020年第一季就會出廠，未來將結合在地公車營運業者在特定場域行駛驗證。

工研院表示，這是國內近年最大宗自駕車產研合作案，共整合14家國內車用電子之設備及軟硬體廠商，如馬達、儀表、系統、感測器、圖資及聯網資安等，希望透過此次建構國內自動駕駛產業鏈，切入國際車廠一級供應鏈。

「智慧運輸是未來智慧城市重要的一環，自駕車是智慧運輸不可或缺的要角，」工研院副院長張培仁表示，工研院率先開發自動駕駛感知與決策次系統，在去年成立「自動駕駛感知次系統產業合作夥伴計畫」，預計明年工研院與車王電子將結合在地公車業者，發展商業營運模式，創造經濟價值。

車王電積極跨入自駕巴士領域，先期投資1.6億元投入自駕巴士產品研發。車王電暨華德動能董事長蔡裕慶說，車王電為台灣首家車用電子專業生產廠家，預計2021年完成Level 3+等級的自駕電動公車量產化，車王電子與旗下華德動能將藉此智能電動自駕車平台整合工研院技術，將台灣的ICT、智能、儲能技術及關鍵零部件整合成先進電動公車平台，行銷全球。

蔡裕慶表示，溫帶國家氣候及交通環境和東南亞、熱帶差異很大，路上沒有那麼多機車及貓狗，也沒有雨季的問題。台灣是非常適合測試的地方，本次合作案是第一個以量產型電動巴士發展的自駕巴士開發案，車輛電動化和智能化是未來智能交通重要環節，車王電「是以出口為目標」，要將將自動駕駛商用車推向國際。

經濟部技術處處長羅達生表示，台灣在半導體、面板、資通訊等產業擁有全球最完整的供應鏈，具備優秀的製程技術及堅實的製造實力。而自駕車就像在路上跑的超級精細電腦，並牽涉到許多資通訊的技術，以台灣資通訊的技術優勢及完整產業鏈分佈上，非常適合發展自駕車。

此次10輛國產自動駕駛電動巴士，將導入工研院自駕感知與決策次系統外，也將整合14家廠商，包括上濱空調、四零四科技、車王電子、亞勳科技、佳世達、岩田友嘉、明泰科技、東元電機、宸曜科技、華德動能、勤崴國際、福華電子、銓鼎科技、輝創電子。期望建構台灣自動駕駛產業鏈整體發展，滿足國內自駕營運需求，搶攻國際自駕市場商機。

工研院與車王電子智能合作打造國產自駕電動巴士，邀集台灣14家廠商齊心打造國產自駕...
工研院與車王電子智能合作打造國產自駕電動巴士，邀集台灣14家廠商齊心打造國產自駕電動巴士產業鏈。圖前排左三起為工研院副所長鄭聖慶、工研院副院長張培仁、經濟部技術處處長羅達生、車王電暨華德動能董事長蔡裕慶。圖／工研院提供
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工研院攜手車王電建構國內自動駕駛產業鏈，雙方將在2021年前共同打造10部國產自...
工研院攜手車王電建構國內自動駕駛產業鏈，雙方將在2021年前共同打造10部國產自動駕駛電動巴士，圖左至右為工研院副院長張培仁、經濟部技術處處長羅達生、車王電暨華德動能董事長蔡裕慶。圖／工研院提供
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自動駕駛工研院自駕車

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