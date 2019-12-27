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車王電董事長蔡裕慶 看好電動巴士市場

2019-12-27 23:22經濟日報 記者張義宮／即時報導

車王電暨華德動能董事長蔡裕慶說，為台灣首家車用電子專業生產廠家，為掌握電動商用車發展平台，於2011年投資台灣首家獲得電動巴士自主開發資格認證之電動商用車製造廠「華德動能」，華德動能整合優秀的供應鏈推出6段自動變速高效馬達傳動系統，以及結合車王電鋰電池主動平衡管理系統，預計於2021年完成Level 3+等級的自駕電動公車量產化。

車王電與華德動能將藉由此智能電動自駕車平台整合工研院技術，將台灣的ICT、智能、儲能技術及關鍵零部件整合成先進電動公車平台，行銷全球。本次合作案是第一個以量產型電動巴士發展自駕巴士開發案，符合國家推動公共運輸電動化、智慧化方向。

車王電董事長蔡裕慶看好電動巴士市場。記者張義宮／攝影
車王電董事長蔡裕慶看好電動巴士市場。記者張義宮／攝影
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