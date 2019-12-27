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全國電Digital City台南文賢店將開幕 推限定優惠

2019-12-27 19:13經濟日報 記者張義宮／即時報導

全國電子全新3C通路品牌「Digital City」展店腳步穩健，本周六再展本月第二店-台南文賢店，也是全台的第13家服務門市，於本周六(28日)開幕，近200坪的寬敞空間，規劃完整且舒適的3C家電商品及服務，要將數位、新潮、科技全新的3C家電及更佳的3C家電購物體驗分享給台南消費者。

全國電子表示，為歡慶文賢店開幕，本周六起到明年1月1日台南文賢店將舉辦一連五天的開幕活動，最大降幅達2.5萬元，要採買尾牙禮品或者有家電換購需求的消費者，不可錯過。

Digital City品牌定位設定為「新潮、科技、數位」，持續引進市場上最新潮且最夯的話題3C商品，例如8K電視、滾筒洗衣機、多門大容量冰箱、掃地機器人、運動表等等，店內也設有情境體驗專區，讓消費者可以在舒適的影視專區沙發上拿著搖控器體驗賞析。

即將到來的農曆春節更是主婦們的PK戰場，從電鍋、電子鍋、調理鍋、萬用鍋、氣炸鍋，數十款鍋ㄧ字排開，好讓消費者挑選。全國電子強調，Digital City以寬敞、明亮、舒適的開放式情境體驗賣場空間規劃，讓買3C家電變成ㄧ件更好玩、有趣、又潮的事。

在尾牙禮品採購，或是年終家電換購等等，從大電視、滾筒洗衣機、冰箱、超夯的SWITCH遊戲機、電競電腦、掃除必備手持吸塵器、掃地機器人，年菜調理必備小家電等全面優惠，開幕限定降幅最高甚至達2.5萬元。

同時，全國電子Digital City文賢店也能辦理中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信及台灣之星等各家門號申辦服務，一站購足超便利。

全國電子家電3C

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