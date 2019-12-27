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高燦鳴：夏普若買JDI白山廠 不利威州投資案

2019-12-27 17:17經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

彭博資訊評論指出，鴻海集團旗下的夏普（Sharp）若把日本顯示器公司（JDI）全部或局部買下，可能進一步打擊美國威斯康辛州擁有世界級面板廠的希望。

日經新聞27日報導，JDI正洽商把白山廠售予大客戶蘋果和夏普，夏普隨後證實正在考慮此事。JDI和夏普都是蘋果iPhone和iPad的顯示器供應商。

彭博專欄作家高燦鳴( Tim Culpan）指出，這對鴻海在威州面板廠的展望不啻是壞消息，因為總部在大阪的夏普是鴻海集團所有，而鴻海一度表示將投資100億美元在威州興建10.5代液晶顯示器（LCD）面板廠，儘管2018年已舉行動土儀式且美國總統川普與鴻海董事長郭台銘聯袂出席，這項擴張計畫進度已延宕。若此刻夏普又與JDI簽協議，可能進一步擱置威州投資案。

鴻海旗下的LCD事業除了夏普外，還擁有台灣最大、世界第三大面板製造公司群創光電。高燦鳴認為，鴻海若收購局部或全部的JDI，很有道理。一如鴻海2016年併購夏普後，已使這家擁有尖端技術但營運效率不彰的日本科技公司扭轉乾坤，鴻海如今也可能依循同樣的模式讓JDI脫胎換骨。

不過，如此一來，鴻海旗下將擁有至少三家顯示器公司：群創、夏普和一部分的JDI。若要再增加第四個，姑且稱之為「富士康威州公司」（Foxconn Wisconsin），恐怕就太超過了。

高燦鳴說，或許有人會辯稱，併購更多面板廠會進一步壯大規模，但大阪飛芝加哥（鴻海威州廠坐落於拉辛郡，離芝加哥歐海爾國際機場要一個多小時車程）要14小時，有何效率可言？況且，面板廠適合設在美國嗎？美國幾乎完全欠缺在先進顯示器製造方面的背景。

再者，隨著中國大陸面板廠擴大產能，「富士康威州公司」也將面臨進一步的壓力。北京政府大力資助國內企業追求技術自主，而這可能壓低面板價格和利潤。相較於北京願意在發展本土技術上所做的投資，威州提供鴻海的30億美元優惠條件，可能顯得像是零頭。

高燦鳴說，鴻海在日本和台灣蓋大型、精簡、有效率的面板廠，有助於抵抗大陸面板廠的競爭壓力；但在遙遠的美國威州生出一隻「白象」，就很難自圓其說。

鴻海面板夏普

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