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私菸案「認罪第一人」檢：軍人牟利影響國安

施振榮、陳郁秀與藝術家李柏毅 歲末跨界挺公益

2019-12-27 17:11經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

歲末年終，通常也是社福團體的寒冬，電商平台udn買東西今邀集孩子的書屋、智障者家長總會、切膚之愛基金會13以上家優質社福團體在明星咖啡館舉辦「愛，無所畏:公益歲末響應會」，呼籲民眾歲末一起上網做公益。udn買東西不僅提供線上捐款，民眾還能為獨居長輩添飯菜認購年菜及進行網路倡議留言等，提供民眾更多元也切合需求的公益參與方式。

參與響應的貴賓涵蓋政治圈、藝文界、社福界、企業界及傳播圈等，包括宏碁集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮、公廣董事長陳郁秀等人都蒞臨響應。十大傑出青年暨藝術家李柏毅，也現場揮毫寫下「無所畏」與「愛在當下」，並與創作歌手張與辰合唱。

udn買東西行銷總監吳思萱期待全民一起響應，用共融、尊重的態度去看待特殊需求者，也透過行動發聲，用每一個點擊，帶來改變社會的力量，也延續台東「孩子的書屋」創辦人陳俊朗(陳爸)的遺志，讓好的事情無所畏地堅持下去。

現場社福團體齊聚，其中孩子的書屋由現任董事長、也是創辦人陳俊朗的大兒子陳彥翰正式啟動「陳爸紀念音樂會」在udn買東西的募款計畫，希望透過民眾的響應及紀念音樂會的舉辦，一起紀念已逝的陳爸。現於udn買東西留言、捐款，做心智障礙者自立生活的推手還有機會得到「智總 × udn買東西 × 李柏毅」聯名推出的「無所畏LOVE-AR動畫紅包袋組」，只要用App掃瞄紅包袋上李柏毅的LOVE畫作，即刻立體動畫浮現眼前。

此外，udn買東西也在線上推出米其林一星年菜公益認購活動，邀請民眾一起為切膚之愛基金會所服務的獨居長輩添菜飯，感受過年的溫暖。即日起上udn買東西公益雲集(網址:bit.ly/公益雲集)就可立即點擊做公益。

線上購物中心udn買東西自2015年成立公益雲集平台至今，以線上捐款、認購物資、競標義賣、倡議留言等四大功能協助近百個公益團體於平台上免費募集資源。udn買東西今攜手孩子的書屋、第一社福基金會、伊甸基金會等13家社福團體現身響應，盼藉更多社福團體一同投入udn買東西，讓善捐資源傳遞到社會中的每一個角落。

施振榮、陳郁秀、藝術家李柏毅與udn買東西歲末跨界挺公益。udn買東西提供
施振榮、陳郁秀、藝術家李柏毅與udn買東西歲末跨界挺公益。udn買東西提供
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