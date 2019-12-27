科技部RAISE計畫持續媒合 328名博士投入業界

科技部的「重點產業高階人才培訓與就業計畫」（RAISE計畫），今舉行第二期結訓典禮，共有425位高階人才順利結訓，同時已有328人投入業界。

科技部於今天上午在台大醫院國際會議中心舉辦「重點產業高階人才培訓與就業計畫」（RAISE計畫）第二期結訓典禮，科技部長陳良基除了親自授與學員結訓證書外，並頒獎表揚6家績優培訓單位及10家績優合作廠商。

根據科技部統計，共有425名博士參與RAISE計畫的第二期培訓，藉由在國內22個法人及大學培訓1年，其中6個月以上在企業實習，目前已有328名博士至產業界就業。

陳良基表示，科技部管轄的科學園區聘用的博士人數，近10年內成長不少，科技部推動RAISE計畫則為博士人才及產業界搭建橋樑，預計3年培訓1000名博士。前兩期計畫已經培訓了782名博士，希望可以為更多博士們找到發揮專長的舞台，同時也讓求才若渴的廠商找到優質人才。

根據科技部統計，計畫執行至今兩年，已有593名博士投身產業就職，且平均月薪達新台幣6.6萬元。目前第三期計畫招生中，已經有586名博士生報名，還有約100個名額等待學有專精的博士加入。