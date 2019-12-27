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精英將在2020 CES 展高效能新產品與全方位解決方案

2019-12-27 14:30經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

全球知名主機板、迷你電腦、筆記型電腦及行動裝置領導品牌-精英電腦 將於2020 CES展出最新技術與智能應用相關設備。精英電腦提供各種高效能解決方案以滿足各領域不同需求，涵蓋範圍從邊緣運算、數位電子看板、物聯網、車聯網 到智能教室等應用。

精英將以一系列的新產品發表揭開CES 2020序幕。精英預計發佈兩大最新LIVA 系列迷你電腦和All-in-One電腦，滿足在娛樂活動、辦公、學校、銀行、運輸等各種不同領域的需求。精英長久以來協同合作夥伴積極地埋首各種新產品應用的開發，在過去這一年中取得十分優異的成果，亦持續努力投入資源發掘更多可能性。

精英LIVA 系列迷你電腦支援跨平台的獨家硬體設計和配置，足以提供家用與商用市場，成功運用在跨產業及領域的應用上，從互動式資訊服務站、零售商店、自動售貨機、旅遊觀光、自動販賣機、智慧家居、公共安全到兒童安全系統。

精英即將推出全新高階LIVA系列迷你電腦 - LIVA Z3 Plus 和 Z3E Plus，此系列產品搭載最新英特爾第十代酷睿處理器並支援最新無線網路技術802.11ax高速無線傳輸，使電腦擁有閃電般的運算效能。此系列產品專屬軟硬體配置與亞馬遜Alexa智慧語音助理的高度整合，使用者可以輕鬆隨叫隨通的執行各種任務。

因應公共顯示器市場的蓬勃發展，精英開發一系列泛數位看板LIVA迷你電腦 – Q1L、Q1D及DH310，將於CES 2020 會場中首次亮相，此系列機種囊括0.6公升至1.6公升產品規格，針對不同需求分別設計CEC功能、LTE模組、mSIM卡插槽、支援多顯示輸出及雙網卡設計，更彈性運用在各種情境。攤位現場同步展出新款All-in-One電腦不僅能用來執行日常工作，也廣泛且完美地被運用在不同的生活場合中，成為一般消費者或是商用領域使用裡全方位的系統設備。

物聯網解決方案是現在跟未來的重點發展之一，精英持續在物聯網應用領域耕耘，並提升進化各項整合功能，包含：「智能汽車多合一管理」、「智慧物流」和「智能充電系統」。精英專注開發及生產智慧座艙（Smart Cockpit）、先進駕駛輔助系統（ADAS）與車隊管理系統（Fleet Management System），同時開發進階「車載資通訊系統」，將原本獨立系統整合於車載資通訊系統中，提供駕駛者即時警示資訊，確保行車安全。

這套裝置簡化不同設備間各項繁瑣的參數設定，更能協助管理者輕鬆收集並分析數據，以達最佳化車隊管理部署。在智慧物流方面，為確保運輸途中的貨物狀態，外箱上的智能標籤每隔一段時間，透過閘道器發射訊號及貨物相關資訊給控制中心，方便管理者遠端即時追蹤貨物狀態。

精英智能充電系統符合國際標準規範，並通過ISO 15118國際認證 (電動車輛與充電系統間通訊標準)，提供更直覺式即插即用的充電行為，透過與電廠之間軟硬體的整合，根據每台車輛當下的蓄電狀態優化充電排程，達到有效的能源管理。一般使用者可通過智慧手持設備掌握車輛充電狀態。車輛充電過程中同步更新詳細資訊並上傳至雲端服務系統，方便管理者分析使用數據。精英全面性整合智慧運輸解決方案，在技術與實際應用上帶來顯著的進步，也鞏固未來物聯網解決方案發展基石。

物聯網雲端服務

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