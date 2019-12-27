致伸技術展 勾勒聲光媒智能再造布局

致伸科技（4915）今（27）日於台大體育館舉辦技術展示會，以公司35年來所累積的核心技術能力，匯聚成未來技術再造的四大支柱：聲(聲學)、光(光學/視覺)、媒(人機介面)和智能化生產，建構出四大主題展區，呈現出技術再造後的未來生活樣貌，以及致伸在各項技術領域布局的深度與廣度。

第一個聲學產品的主題，展出近年大幅改變人們使用習慣的智慧音箱和智慧耳機，這也是致伸集團下迪芬尼的主要產品，從一般居家到出門在外，乃至於劇場等級的專業產品，都看得到相對應的產品設計。

在第二個視覺主題內，可以看到在日常生活中大量用以拍照攝影的微小相機模組，以更多不同的樣貌擷取並重組影像，包括超廣角、360度環景、多鏡頭組合、再到結構光3D感測技術等。光學的技術延伸，不僅是將現實中的影像畫面保存，更進一步成為結合軟硬體辨別功能的「視覺」。

第三個主題是人機介面，從過去人們最孰悉且大量使用的電腦滑鼠鍵盤，隨著手機與行動裝置的普及後，逐漸被其他新的媒介取代，但對高階商務使用及重度電競玩家，高度客製化並重視使用者體驗的產品設計則凸顯出致伸的差異化。而在展場中所呈現未來的介面趨勢，包括觸控、手勢、語音、觸覺回饋，乃至新穎的智能光源互動體驗，不僅充滿令人驚豔的設計，也與前兩個主題的「聲」和「光」密切相關。

第四個主題則是回到最根本的製造能力，致伸為業界熟知的自動化及精密製程之外，此次主要著墨在工業4.0的進展，以及未來智慧生產流程的架構展示。除了一般常被提及的機械人、機械手臂、運用大數據及人工智慧，致伸更強調產線模組化設計、針對個別需求能夠客製化機械人及機械手臂的能力，以及各式整合視覺的自製智能化設備等。

藉由不同領域的場景介紹與體驗，致伸展現其跨領域整合的策略布局，並透過長期兼顧軟硬體工程的投資，成為能提供完全系統整合方案的策略供應商，而非傳統的單純硬體製造商。未來將以智能化生產流程為基礎，朝聲學、視覺、介面這三大應用領域及其相互整合，迎接物聯網時代的技術再造。