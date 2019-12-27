美系外資減碼可成且下修目標價 股價跌落半年線

美系外資最新報告看淡可成（2474）明年營運恐呈現逐季下滑，受到明年首季可能失去iPhone SE2機殼訂單，且下半年iPhone 12機殼訂單占比下滑，預估明年第1季將是單季營收高點，重申減碼評等，目標價由210元調降到195元；可成今（27）日股價開低走低，失守半年線。

美系外資表示，可成在採取獲利優先的策略下，恐會失去更多蘋果iPhone機殼訂單，美系外資預估，可成今年的iPhone 11機殼訂單占比約40%，但明年上半年的iPhone SE2機殼訂單可能拿不到，下半年則有機會獲得6.1吋iPhone新機鋁合金邊框訂單約30%，換算iPhone 12系列整體訂單占比約5%。

美系外資指出，受到沒有iPhone SE2訂單，及iPhone 12機殼市占下滑的因素影響，可成明年單季營收高點將落在第1季，第2季到第4季營收則將逐季下滑14%、2%、15%，美系外資調降可成2020年、2021年每股盈餘預估值，分別調降7%、6%至19.5元、18.1元。

可成今日以242.5元開低，雖一度翻紅拉升到243.5元，但仍不敵賣壓，一度下滑至239.5元，進一步失守半年線，盤中跌幅0.61%。