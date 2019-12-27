集邦：超小間距顯示屏2019到2023年複合成長率達58%

全球顯示器持續演進，其中，小間距產品更是提升視覺畫質的主流，根據TrendForce LED研究（LEDinside）最新報告預測，MiniLED等超小間距（點間距≤P1.1）產品由於目前出貨基數較低，未來成長動能最大，預估2019至2023年的年複合成長率（CAGR）將高達58%，台灣相關產業鏈也可望受惠產業未來成長趨勢。

TrendForce LED研究最新「2020 全球LED 顯示屏市場展望- 企業會議、銷售渠道與價格趨勢」報告指出，隨著高解析度與高動態對比顯示需求爆發，預估2019至2023年小間距LED顯示屏（點間距≤P2.5）產值年複合成長率將達27%。

更細微的超小間距（點間距≤P1.1）產品由於目前出貨基數較低，未來成長動能最大，預估2019至2023年的CAGR為58%。目前超小間距產品有Mini LED，及尚未全面商品化的Micro LED。

TrendForce也指出，今年全球小間距LED顯示屏市場規模約26億美元，較2018年成長31%，市場的快速擴張，帶動廠商營收顯著成長。

從營收排名來看，前六名皆為中國廠商，前七家廠商市占約達66%。未來隨著8K需求增加、技術改進以及成本下降，LED顯示屏的應用場景逐漸從專用走向商用，如電影院、企業會議、家庭劇院市場等，甚至不排除往更高階的消費性市場移動，帶動小間距LED顯示屏的市場規模將倍數成長。

TrendForce預估，未來幾年小間距及超小間距的産品將最具成長動能，除了傳統LED小間距顯示屏廠商，也新加入了不少液晶面板廠商以及電視品牌與投影機廠商等，甚至連上游的零組件供應商也紛紛跨入LED顯示屏市場。例如台灣LED晶片大廠晶電結盟LED顯示屏龍頭廠商利亞德，希望透過先進的打件技術來降低MiniLED及MicroLED顯示屏的製造成本。