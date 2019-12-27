親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中火遭中市廢照
5G競標金狂飆
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

檢仔聊齋：失能又熱愛作秀的檢察行政高層

評／為何藍綠都不太相信這次的總統民調？

工研院攜手車王電 打造國產自駕車電動巴士

2019-12-27 12:11經濟日報 記者張義宮／即時報導

工研院再度攜手廠商搶攻自駕市場商機國產化，今(27)日宣布與車王電簽約智能合作，雙方將在2021年前共同打造10部國產自動駕駛電動巴士，預計試量產的第一輛自動駕駛電動巴士最快2020年第一季就會出廠，未來將結合在地公車營運業者在特定場域行駛驗

這是國內近年最大宗自駕車產研合作案，共整合14家國內車用電子之設備及軟硬體廠商，如馬達、儀表、系統、感測器、圖資及聯網資安等，希望透過此次建構國內自動駕駛產業鏈，切入國際車廠一級供應鏈。

經濟部技術處處長羅達生表示，台灣在半導體、面板、資通訊等產業擁有全球最完整的供應鏈，具備優秀的製程技術及堅實的製造實力。

工研院副院長張培仁表示，智慧運輸是未來智慧城市重要的一環，更是工研院2030智慧生活技術策略藍圖的重點。自駕車是智慧運輸不可或缺的要角。

車王電看準商機，積極跨入自駕巴士領域，先期投資1.6億元投入自駕巴士產品研發。車王電暨華德動能董事長蔡裕慶說，車王電為台灣首家車用電子專業生產廠家，為掌握電動商用車發展平台。

2011年投資台灣首家獲得電動巴士自主開發資格認證之電動商用車製造廠「華德動能」，華德動能整合優秀的供應鏈推出6段自動變速高效馬達傳動系統，以及結合車王電鋰電池主動平衡管理系統。

預計於2021年完成Level 3+等級的自駕電動公車量產化，車王電子與華德動能將藉由此智能電動自駕車平台整合工研院技術，將台灣的ICT、智能、儲能技術及關鍵零部件整合成先進電動公車平台，行銷全球。本次合作案是第一個以量產型電動巴士發展之自駕巴士開發案，符合國家推動公共運輸電動化、智慧化方向。

此次國產自動駕駛電動巴士，將導入工研院自駕感知與決策次系統外，也將整合14家廠商，包括上濱空調、四零四科技、車王電子、亞勳科技、佳世達、岩田友嘉、明泰科技、東元電機、宸耀科技、華德動能、勤崴國際、福華電子、銓鼎科技、輝創電子。期望建構台灣自動駕駛產業鏈整體發展，滿足國內自駕營運需求，搶攻國際自駕市場商機。

工研院攜手車王電，打造國產自駕車電動巴士，明年第一季出廠。 記者張義宮/攝影
工研院攜手車王電，打造國產自駕車電動巴士，明年第一季出廠。 記者張義宮/攝影
分享
工研院攜手車王電，打造國產自駕車電動巴士，明年第一季出廠。 記者張義宮/攝影
工研院攜手車王電，打造國產自駕車電動巴士，明年第一季出廠。 記者張義宮/攝影
分享

自動駕駛工研院自駕車車用電子東元電機智慧城市

延伸閱讀

工研院3D量測汽車鋁圈 檢測效率大增10倍

導入3D輪廓量測系統 工研院助遠東機械智慧化...

貨物遞送服務自駕車 加州政府批准上路測試

威盛出擊 搶攻AI、自駕車

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

一段22K的故事影片 看懂大聯大為何決心入股文曄

2019-12-27 11:28

郭台銘：醫療與ICT結合 可創造數兆元大健康產業

2019-12-27 11:12

日媒報導：JDI傳將白山工廠賣給夏普

2019-12-27 11:38

迎接2020跨年 台灣大佈署700行動基站備戰

2019-12-27 10:52

結盟有影 同欣電、勝麗停牌

2019-12-27 03:36

上海合晶 將申請科創板掛牌

2019-12-27 03:36

三星折疊機來台 售價68,888元

2019-12-27 01:56

OPPO秀新機 採聯發科5G晶片

2019-12-27 01:56

阿里登亞洲市值王 台積第四

2019-12-27 01:56

亞馬遜技術先進 領先對手二年

2019-12-27 01:56

亞馬遜衝雲端運算 台廠受惠

2019-12-27 01:56

郭台銘：美中科技戰才剛開始 和微軟CEO見面談這件事

2019-12-26 21:43

台達電PK台積電讓他猶豫 過來人：沒後悔選這間

2019-12-26 21:40

微型化石英崛起 晶技受惠

2019-12-26 14:38

訊連攻智慧醫療 智慧藥櫃打前鋒

2019-12-26 14:38

法人：統新韓、陸訂單將爆發

2019-12-26 14:38

華碩電競筆電稱霸法國 市占率逼近4成

2019-12-26 14:38

奈米投量身打造投資組合 低廉成本得到貴賓級服務

2019-12-26 13:51

5G垂直創新整合才是王道 為台灣創造全新商機

2019-12-26 12:54

蝦皮購物揭曉2019四大服務優化成果 直播成吸客新武器

2019-12-26 12:31

訊連攜手慧誠智醫 打造具臉部辨識功能的AIoT智慧藥櫃

2019-12-26 11:54

5G都來了 還買不買4G手機？

2019-12-26 10:58

5G晶片超車高通 聯發科的底牌是支 「日不落聯軍」

2019-12-26 07:52

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

台達電PK台積電讓他猶豫 過來人：沒後悔選這間

2019-12-26 21:40

好羨慕！ 玉山銀行全面調薪 最高超過一成

2019-12-26 18:25

派遣歸零變全面資遣？台電200多名工程師 年底丟飯碗

2019-12-26 15:35

金管會下重手！金融三業今年遭罰逾3億元、史上新高

2019-12-26 21:13

5G競標金衝上700億元 NCC呼籲電信業者理性、冷靜

2019-12-26 17:21

2019年必備神卡是哪張？網一致推爆這款「信用卡組合」

2019-12-26 20:27

Gogoro崛起的愛與憂！它的三大魅力與三大考驗

2019-12-27 09:11

北都元旦下架momo親子、衛視中文台等6頻道 影響10萬用戶

2019-12-26 14:16

國發會：已孵出Gogoro與沛星2隻獨角獸

2019-12-26 16:10

驚！壽險前11月匯損2,483億

2019-12-27 03:16

200名派遣工程師年底恐丟飯碗？台電：已努力協助轉職　

2019-12-26 17:05

林口國際媒體園區 三井OUTLET、東森得標

2019-12-26 13:04

買賣遊戲幣未報稅 國稅局單案重罰486萬元

2019-12-26 17:03

超幸福！玉山金明年給員工加薪10% 創金控史上新高

2019-12-26 19:53

亞馬遜衝雲端運算 台廠受惠

2019-12-27 01:56

影／兩周了遠航十億呢？林佳龍：短期復飛有困難

2019-12-26 15:54

晉陞太空科技公司董事長陳彥升：自製火箭想留台灣發射

2019-12-26 15:54

郭台銘：美中科技戰才剛開始 和微軟CEO見面談這件事

2019-12-26 21:43

楊金龍盯場穩台幣匯價 央行強力阻升鎮守30.2關卡

2019-12-26 23:34

國發會：Gogoro、沛星 躋身獨角獸

2019-12-27 00:05

5G競標金額飆破700億 中華電憂成本過高

2019-12-26 17:34

車市大戲 賓士電動車登台亮相

2019-12-27 01:56

星宇航空與桃市府簽合作意向書 將進駐航空城產專區

2019-12-26 16:56

三星折疊機來台 售價68,888元

2019-12-27 01:56

壽險匯損再締新猷？保險局：其實只損失645億元

2019-12-26 21:41

5G標金直逼700億大關 陳其邁：得標要注意合理費用訂定

2019-12-26 15:31

慶富案 高雄銀行被爆會議記錄有瑕疵

2019-12-26 21:23

新台幣強壓日圓 換3萬元多吃10碗一蘭拉麵

2019-12-27 11:23

沛星被認證「獨角獸」 創辦人游直翰坦言：失敗產品超過10次

2019-12-26 23:56

25項2020年新制 行政院一張表讓人快速搞懂

2019-12-26 18:24

卜蜂爆汙泥案 董座鄭武樾：將用更高規格避免任何疏失

2019-12-26 12:51

OPPO秀新機 採聯發科5G晶片

2019-12-27 01:56

三個關鍵數字…讓5G標金衝高

2019-12-27 02:03

金融研訓院推出金融基測 想捧金飯碗省錢省時間

2019-12-26 15:43

朱立倫：請蔡英文賴清德宣布中火用乾淨煤？骯髒煤？

2019-12-26 17:47

憂5G標金飆破千億 林之晨苦笑：可能創世界紀錄

2019-12-27 11:43

阿里登亞洲市值王 台積第四

2019-12-27 01:56

公股銀AI潮 合庫i秘書上線

2019-12-27 04:40

微型化石英崛起 晶技受惠

2019-12-26 14:38

上海合晶 將申請科創板掛牌

2019-12-27 03:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top