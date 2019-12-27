工研院攜手車王電 打造國產自駕車電動巴士

工研院再度攜手廠商搶攻自駕市場商機國產化，今(27)日宣布與車王電簽約智能合作，雙方將在2021年前共同打造10部國產自動駕駛電動巴士，預計試量產的第一輛自動駕駛電動巴士最快2020年第一季就會出廠，未來將結合在地公車營運業者在特定場域行駛驗

這是國內近年最大宗自駕車產研合作案，共整合14家國內車用電子之設備及軟硬體廠商，如馬達、儀表、系統、感測器、圖資及聯網資安等，希望透過此次建構國內自動駕駛產業鏈，切入國際車廠一級供應鏈。

經濟部技術處處長羅達生表示，台灣在半導體、面板、資通訊等產業擁有全球最完整的供應鏈，具備優秀的製程技術及堅實的製造實力。

工研院副院長張培仁表示，智慧運輸是未來智慧城市重要的一環，更是工研院2030智慧生活技術策略藍圖的重點。自駕車是智慧運輸不可或缺的要角。

車王電看準商機，積極跨入自駕巴士領域，先期投資1.6億元投入自駕巴士產品研發。車王電暨華德動能董事長蔡裕慶說，車王電為台灣首家車用電子專業生產廠家，為掌握電動商用車發展平台。

2011年投資台灣首家獲得電動巴士自主開發資格認證之電動商用車製造廠「華德動能」，華德動能整合優秀的供應鏈推出6段自動變速高效馬達傳動系統，以及結合車王電鋰電池主動平衡管理系統。

預計於2021年完成Level 3+等級的自駕電動公車量產化，車王電子與華德動能將藉由此智能電動自駕車平台整合工研院技術，將台灣的ICT、智能、儲能技術及關鍵零部件整合成先進電動公車平台，行銷全球。本次合作案是第一個以量產型電動巴士發展之自駕巴士開發案，符合國家推動公共運輸電動化、智慧化方向。