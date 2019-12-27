日媒報導：JDI傳將白山工廠賣給夏普

朝日新聞、日刊工業新聞報導，日本中小尺寸液晶面板大廠日本顯示器公司（JDI）考慮將旗下生產 iPhone 用液晶面板的白山工廠賣給鴻海轉投資的夏普（Sharp），雙方已展開相關協商，出售額預估為 800 億至 900 億日圓，且 JDI 目標在 2020 年 3 月底前完成出售。

夏普今天發布聲明表示，針對媒體報導，該報導並不是夏普發布的新聞，目前夏普非常小心考慮，若併購白山工廠之後，所有對夏普的生意，所產生貢獻或風險的可能性。當任何政策決定時，並被要求公開時，夏普會在適當時機宣布。