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日媒報導：JDI傳將白山工廠賣給夏普

2019-12-27 11:38經濟日報 記者蕭君暉/台北即時報導

朝日新聞、日刊工業新聞報導，日本中小尺寸液晶面板大廠日本顯示器公司（JDI）考慮將旗下生產 iPhone 用液晶面板的白山工廠賣給鴻海轉投資的夏普（Sharp），雙方已展開相關協商，出售額預估為 800 億至 900 億日圓，且 JDI 目標在 2020 年 3 月底前完成出售。

夏普今天發布聲明表示，針對媒體報導，該報導並不是夏普發布的新聞，目前夏普非常小心考慮，若併購白山工廠之後，所有對夏普的生意，所產生貢獻或風險的可能性。當任何政策決定時，並被要求公開時，夏普會在適當時機宣布。

圖擷自JDI白山工廠
圖擷自JDI白山工廠
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夏普面板顯示器鴻海

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