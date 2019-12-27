郭台銘：醫療與ICT結合 可創造數兆元大健康產業

鴻海集團創辦人郭台銘今天表示，他最近發表兩個演講， 都跟生醫產業有關，大健康產業是相當重要的產業，永齡基金會也有生醫研究院，現在生醫產業所使用的半導體90%來自台灣，台灣的半導體/ICT及醫療技術的發展，肯定可以形成兆元產業。

郭台銘今天參加BioX智慧健康與生技產業趨勢論壇，並發表以上看法。他說，政治替經濟服務，也要替健康服務，經濟的背後是科技的整合，台灣經過老齡化、少子化， 將來資金會吃緊，怎樣透過醫療、 健康與科技的整合，來形成大健康產業，這個初期可以由政府帶動， 之後可以形成大健康產業。

郭台銘說，之前他說服默克集團，選擇台灣與永齡基金會進行合作， 共同設立亞太創新實驗室，是唯一與外界合作創新的案例，並從事生物晶片與半導體相關的研發。健康醫療是數兆元的產業，而且健康是國家安全層級的議題，與飲食農業教育等，都應該受到政府重視。

他說，最佳的國防就是健康，政府有許多健康數據，經過清理後，可以開放健康數據共享，變成健康基因碼，從事相關周邊產業需求研究。醫療數據的共享，可以減少勞保健保的負擔，健康醫療產業可以成為第1大產業，目前台灣ICT是第1大產業，兩者相結合， 可以創造更大的市場商機。

他建議，零到六歲國家健康養，可以由台北市開始執行，零到六歲國家健康養，就是從懷孕初期開始， 進行基因篩選/修補，從懷孕到分娩過程， 相關的數據， 再摒除隱私問題 ，進行清理之後 ，就可以成為有價值的資料。把大數據變成健康大產業， 透過專利等方式獲利，相信可以推廣到整個華人圈。