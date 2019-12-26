郭台銘：美中科技戰才剛開始 和微軟CEO見面談這件事

鴻海集團、永齡健康基金會創辦人郭台銘。本報系資料照片 分享 facebook

鴻海集團、永齡健康基金會創辦人郭台銘今（26）日在台視播出的獨家訪問中提到，「美中科技戰才剛開始。我過去常說經濟背後是科技整合，美中背後的科技戰，會影響全球貿易走向。」同時郭台銘也首度對外透露近期訪美和微軟執行長Satya Nadella見面的雙方談論。

台視今日播出郭台銘陪同子弟兵無黨籍立委候選人李縉穎接受訪問的影片，郭台銘做上述表示。

郭台銘提到，「觀察美中貿易戰第一階段雖剛落幕，但背後科技戰才剛開始，幾個月前聞到濃厚科技戰味道，台灣還好和美國系統較近，未來會變成科技整合的關鍵，台灣有最好半導體與ICT技術，必須考慮到台灣將來的位置。」

郭台銘也說，先前前往美國訪問除了與Peter Thiel（矽谷創業教父、Facebook早期投資人之一）會面分析未來數位貨幣走向、資訊安全等議題並邀請對方來台投資，也和微軟執行長Satya Nadella見面，微軟在雲端發展之下市值快超越亞馬遜，雙方也討論在Azure平台未來在台美技術合作，此次也拜訪美國數十家創投公司盼望來台投資。

另外，郭台銘在訪問中大力支持李縉穎前進立法院，並強調「因為我過去上班的總部就在土城，土城三峽在新北市是邊陲地帶，從首都經濟圈來看，...過去我從辦公室到機場25分鐘就到，北二高跟加州280高速公路一樣，希望年輕人進入國會，讓土城三峽重新定位為高科技園區。」