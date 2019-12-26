台達電PK台積電讓他猶豫 過來人：沒後悔選這間

一名社會新鮮人同時拿到台積電和台達電的錄取通知，但兩間公司就地點、任職的部門、擔任職位及分紅都各有優點，讓他不知該如何選擇。 示意圖／Ingimage 分享 facebook

不少人嚮往科技產業的高薪，有網友在批踢踢表示他同時拿到台積電和台達電的錄取通知，但兩間公司就地點、任職的部門、擔任職位及分紅都各有優點，讓身為社會新鮮人的他不知該如何選擇，因此上批踢踢請益，吸引很多人分享自己的經驗，有人表示「我沒後悔當初選台積」，但也有人表示「不缺錢就台達，台積學不到什麼」。

原PO表示自己手上有台積電和台達電兩間offer，但他卻不知該如何選擇，兩者的工時差不多，但在新竹台積的職位是系統工程師、內湖的台達電則是軟體工程師；在分紅上台積電一向不差、而台達也有14到16個月；就任職部門而論台達電的任職單位近期才成立，是個有挑戰性的工作，但多數人都認為應該去台積磨練；在薪水上台積電確實很優渥，但扣掉房租、車馬費其實也與台達電相去不遠，種種的考量都讓他更猶豫，因此向大家請益。

不少網友一面倒直言「不入台積人生GG」，認為台積電薪水高又相對穩定，且台積電身為全球最大的晶圓代工半導體製造廠，跟台達電比高下立判，先進去磨練一下未來會有相對好的出路，但也有人認為就算進台積電「撐不撐得下去才是問題」，指出工作壓力真的不小，需要有萬全的心理準備。

但也有另一派網友認為台達的薪水雖然沒有台積好，但發展性相對高，且就原PO的條件來說，在內湖工作會比竹科好，也有人認為工作就是要選自己喜歡的，心才不會累，且台積的壓力不小，若想有自己的生活當然要選台達。其他人則認為可以先趁年輕赴台積學經驗、存錢，未來再轉其他公司應該不是問題。