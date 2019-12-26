親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中火遭中市廢照
5G競標金狂飆
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台鐵列車疑撞擊行人 板橋以南暫時無法通行

台美關係再下一城 160眾議員催生美台貿易談判

台達電PK台積電讓他猶豫 過來人：沒後悔選這間

2019-12-26 21:40聯合新聞網 綜合報導

一名社會新鮮人同時拿到台積電和台達電的錄取通知，但兩間公司就地點、任職的部門、擔...
一名社會新鮮人同時拿到台積電和台達電的錄取通知，但兩間公司就地點、任職的部門、擔任職位及分紅都各有優點，讓他不知該如何選擇。 示意圖／Ingimage
分享

不少人嚮往科技產業的高薪，有網友在批踢踢表示他同時拿到台積電台達電的錄取通知，但兩間公司就地點、任職的部門、擔任職位及分紅都各有優點，讓身為社會新鮮人的他不知該如何選擇，因此上批踢踢請益，吸引很多人分享自己的經驗，有人表示「我沒後悔當初選台積」，但也有人表示「不缺錢就台達，台積學不到什麼」。

原PO表示自己手上有台積電和台達電兩間offer，但他卻不知該如何選擇，兩者的工時差不多，但在新竹台積的職位是系統工程師、內湖的台達電則是軟體工程師；在分紅上台積電一向不差、而台達也有14到16個月；就任職部門而論台達電的任職單位近期才成立，是個有挑戰性的工作，但多數人都認為應該去台積磨練；在薪水上台積電確實很優渥，但扣掉房租、車馬費其實也與台達電相去不遠，種種的考量都讓他更猶豫，因此向大家請益。

不少網友一面倒直言「不入台積人生GG」，認為台積電薪水高又相對穩定，且台積電身為全球最大的晶圓代工半導體製造廠，跟台達電比高下立判，先進去磨練一下未來會有相對好的出路，但也有人認為就算進台積電「撐不撐得下去才是問題」，指出工作壓力真的不小，需要有萬全的心理準備。

但也有另一派網友認為台達的薪水雖然沒有台積好，但發展性相對高，且就原PO的條件來說，在內湖工作會比竹科好，也有人認為工作就是要選自己喜歡的，心才不會累，且台積的壓力不小，若想有自己的生活當然要選台達。其他人則認為可以先趁年輕赴台積學經驗、存錢，未來再轉其他公司應該不是問題。

工程師新鮮人求職台積電台達電
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

郭台銘：美中科技戰才剛開始 和微軟CEO見面談這件事

2019-12-26 21:43

微型化石英崛起 晶技受惠

2019-12-26 14:38

訊連攻智慧醫療 智慧藥櫃打前鋒

2019-12-26 14:38

法人：統新韓、陸訂單將爆發

2019-12-26 14:38

華碩電競筆電稱霸法國 市占率逼近4成

2019-12-26 14:38

奈米投量身打造投資組合 低廉成本得到貴賓級服務

2019-12-26 13:51

5G垂直創新整合才是王道 為台灣創造全新商機

2019-12-26 12:54

蝦皮購物揭曉2019四大服務優化成果 直播成吸客新武器

2019-12-26 12:31

訊連攜手慧誠智醫 打造具臉部辨識功能的AIoT智慧藥櫃

2019-12-26 11:54

5G都來了 還買不買4G手機？

2019-12-26 10:58

5G晶片超車高通 聯發科的底牌是支 「日不落聯軍」

2019-12-26 07:52

中華電 要招募3,000新血

2019-12-26 06:26

聯發科超進度 推第二顆5G晶片

2019-12-26 01:13

罕見！聯發科高分貝嗆聲高通

2019-12-26 01:13

聯發科、高通短兵相接 將掀價格戰

2019-12-26 01:12

新iPhone出貨 明年看增10%

2019-12-26 00:20

橋頭科學園區招商 日月光規劃千億元擴廠

2019-12-26 00:04

投資台灣 大立光將匯回111億

2019-12-26 00:02

南台灣科技走廊 成形

2019-12-26 00:01

政院：整合資源 當產業靠山

2019-12-26 00:00

光學廠搶單 積極擴產

2019-12-26 00:00

亞太電偕富鴻網攻智慧製造 無人搬運車最高省七成人力

2019-12-25 17:50

因應退休潮 中華電計畫招募3,000名新血

2019-12-25 17:22

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

5G晶片超車高通 聯發科的底牌是支 「日不落聯軍」

2019-12-26 07:52

好羨慕！ 玉山銀行全面調薪 最高超過一成

2019-12-26 18:25

派遣歸零變全面資遣？台電200多名工程師 年底丟飯碗

2019-12-26 15:35

日圓再創新低！5萬台幣換匯可多吃145盤壽司超划算

2019-12-26 11:45

金管會下重手！金融三業今年遭罰逾3億元、史上新高

2019-12-26 21:13

5G競標金衝上700億元 NCC呼籲電信業者理性、冷靜

2019-12-26 17:21

北都元旦下架momo親子、衛視中文台等6頻道 影響10萬用戶

2019-12-26 14:16

減稅紅包來了 基本生活費調高至17.5萬

2019-12-25 23:42

新iPhone出貨 明年看增10%

2019-12-26 00:20

2019年必備神卡是哪張？網一致推爆這款「信用卡組合」

2019-12-26 20:27

林口國際媒體園區 三井OUTLET、東森得標

2019-12-26 13:04

投資台灣 大立光將匯回111億

2019-12-26 00:02

國發會：已孵出Gogoro與沛星2隻獨角獸

2019-12-26 16:10

200名派遣工程師年底恐丟飯碗？台電：已努力協助轉職　

2019-12-26 17:05

聯發科超進度 推第二顆5G晶片

2019-12-26 01:13

罕見！聯發科高分貝嗆聲高通

2019-12-26 01:13

中華電 要招募3,000新血

2019-12-26 06:26

中市廢止中火2機組許可 盧秀燕：我在沒得商量

2019-12-26 00:25

看問題／台電打法律戰…中火廢證 還要過兩關

2019-12-26 00:21

國票金 明年殖利率衝5％

2019-12-26 06:18

新聞眼／盧秀燕開鍘中火 拉長選舉戰線

2019-12-26 00:27

蔡英文：中火十機組是國民黨要蓋的

2019-12-26 00:33

影／兩周了遠航十億呢？林佳龍：短期復飛有困難

2019-12-26 15:54

台達電PK台積電讓他猶豫 過來人：沒後悔選這間

2019-12-26 21:40

買賣遊戲幣未報稅 國稅局單案重罰486萬元

2019-12-26 17:03

遠航近十名員工至交通部陳情 遠航盼審議延後

2019-12-26 12:09

中租-KY獲利高飛 全年EPS可望超越11元

2019-12-26 00:17

晉陞太空科技公司董事長陳彥升：自製火箭想留台灣發射

2019-12-26 15:54

個人海外所得課稅 兩個注意

2019-12-26 00:44

中火2機組遭廢許可證 政院：不會即刻大停電

2019-12-26 12:28

明年報稅福音…基本生活費 調高至17.5萬

2019-12-26 00:30

橋頭科學園區招商 日月光規劃千億元擴廠

2019-12-26 00:04

聯發科、高通短兵相接 將掀價格戰

2019-12-26 01:12

台鋼明年擴產 要砸30億元

2019-12-26 01:06

撤銷中火二機組許可證 企業界：環境、穩供電都要

2019-12-26 10:35

卜蜂爆汙泥案 董座鄭武樾：將用更高規格避免任何疏失

2019-12-26 12:51

超幸福！玉山金明年給員工加薪10% 創金控史上新高

2019-12-26 19:53

5G標金直逼700億大關 陳其邁：得標要注意合理費用訂定

2019-12-26 15:31

光學廠搶單 積極擴產

2019-12-26 00:00

5G競標金額飆破700億 中華電憂成本過高

2019-12-26 17:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top