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工廠大火議長飆罵警消 網轟：你穿西裝嘴、他們拿命拚

沛星互動AI技術吸睛 全球注資逾1.62億美元

2019-12-26 20:07中央社 台北26日電

國發會主委陳美伶今天宣布，台灣已孵出睿能公司（Gogoro）與沛星互動科技（Appier）2隻獨角獸企業。Appier的人工智慧（AI）技術獲全球投資者青睞，已募資超過1.62億美元（約新台幣48.7億元）。

獨角獸定義為成立10年內、市場估值10億美元的新創企業。

Appier於2012年由一群電腦科學家和資訊工程師共同創立，目前在12個國家設有14個營業據點，員工人數超過400名，藉由開發各種人工智慧應用平台提供商業行銷解決方案，並獲「財富」雜誌評選為Top 50人工智慧公司。

Appier自2017年獲得C輪融資以來，在覆蓋範圍、業務規模和產品組合方面均大幅成長。2018年至今，Appier收購印度QGraph和日本Emotion Intelligence兩家新創公司，將相關技術策略性整合進Appier的核心產品中，讓數位行銷人員得以解決從顧客獲取到顧客維繫、完成交易和後續預測會遇到的問題。

今年11月，Appier宣布獲得多家投資者共同挹注8000萬美元的D輪融資，投資者大有來頭，包括閎鼎資本、厚安創新基金、淡馬錫控股旗下蘭亭投資國際、Insignia Venture Partners、集富亞洲及宏誠創業投資。

Appier最新募集的資金將用於推動全球市場的擴張、吸引國際人才、於數位行銷以外的領域推動AI創新應用，持續強化和擴展Appier產品組合。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰先前表示，Appier致力發展人工智慧，幫助客戶成為以尖端技術為核心的數據驅動型組織。最新一輪募資加入的新股東將以他們的成長經驗，幫助Appier更快改變企業採納和利用AI的方式。

人工智慧募資

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