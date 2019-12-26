中華電衝物聯網營收 透過競賽激發頂尖創新人才

中華電信近年衝刺物聯網營收及應用，26日舉行「2019 IoT大平台創意應用大賽」頒獎典禮，祭出總獎金至180萬元，要透過競賽激發頂尖創新人才，開發具備商轉潛力的物聯網應用服務。

近年中華電信來自物聯網營收也持續成長，去年貢獻營收約68億元，今年以來已經超過80億元，目前物聯網連網客戶約6,000個，已經有60萬個裝置，包含智慧交通與智慧交通、智慧觀光、智慧農業、智慧安保、環境綠能、智慧建築和智慧家庭，目前已經都商轉，

目前中華電信已經是台灣物聯網市場市占第一，並與微軟、Google等國際平台合作。展望2020年，中華電信預期，明年物聯網貢獻營收可望成長一至兩成，隨著營收成長，客戶數和裝置數會超過預期，成長幅度可望高於20%以上。

中華電信「2019 IoT大平台創意應用大賽」共吸引151組隊伍參賽，經過激烈的評選過程，其中「IoT應用組」冠軍係由國立臺灣科技大學團隊所開發的「Pay-Per-Liter」榮獲，此作品以建置飲水機觀測平台，即時監控飲水設備運作及用電狀況，使飲水設備保持最佳狀態、降低維修成本。

「M-IoT創新組」冠軍則為阿法碼科技股份有限公司開發的「蜂鳥生活圈」，以不需更動機台原本的控制電路及程式，就能將各式投幣式機台由現金交易升級為行動支付物聯網，不僅能輕鬆付款，也能透過手機遠端管理營收。

中華電信表示，2020年將邁向5G的來臨，更加速物聯網快速發展，將為人類帶來更便利的生活，因此評審標準以創意、作品完整度高、並具有商業價值為得獎關鍵」。此外，獲獎隊伍將有機會透過企業輔助，導入產學合作與應用，讓角逐出線的優秀作品更有機會與產業接軌，中華電信也會持續不斷舉辦相關賽事，期激發更多創意人才投入物聯網的應用研發，透過科技智慧提升管理效率、創造產業新契機，帶領台灣進軍全球物聯網市場。