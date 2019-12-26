親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中火遭中市廢照
5G競標金狂飆
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

預言蔡英文會勝選 柯文哲：投給蔡英文的都是不得已

生物力學之父 中研院院士馮元楨辭世享嵩壽

接軌國際 FIRST機器人競賽明年首度在台舉行

2019-12-26 18:55中央社 台北26日電

台灣首度取得FIRST機器人競賽的區域賽舉辦資格，於明年3月登場，預計有來自世界各地逾600名選手參與。科技部次長許有進指出，盼透過競技切磋，擴大學生視野、接軌國際。

科技部今天舉行賽前記者會，許有進致詞表示，FRC世界機器人競賽是針對全球高中職學生所舉辦，且是目前最接近工業等級的高階機器人競賽，除了提供參賽隊伍專業技術的養成及啟發外，更重視團隊合作。

台灣首屆FIRST機器人競賽（FRC）科學園區台中區域賽，由科技部中科管理局取得主辦權，並將在明年3月6日至8日於台中逢甲大學體育館舉行，將有超過600名來自美國、澳洲、新加坡以及台灣的選手發揮創意與實力競逐。

中科管理局舉辦FRC大賽台中區域賽，是台灣首次取得主辦權，許有進指出，在台灣比賽可以使台灣的選手免於出國舟車勞頓，讓更多國內學生與各國團隊同場競技切磋，擴大學生國際視野、接軌國際。

中科管理局局長許茂新表示，2019年國內各高中隊伍在世界各地區域賽成績斐然，比賽期間屢傳佳績。中科透過成功取得2020 FRC區域賽主辦權，表達中科管理局全力推動智慧機器人教育的決心，期能讓機器人自造種子在國內高中職校園萌芽深耕，培育未來智慧機器人產業人才。

為辦理本次國際區域賽，中科展開一系列熱身活動，包含12月19日邀請卡內基美隆大學FRC指導團隊到中科自造基地，與高中職生經驗分享；2020年1月4日將與美國非營利性組織FIRST總部連線，同步獲知2020年競賽題目，接著將舉辦「Kick off解題營」匯聚全台各地參賽隊伍教練到中科智慧機器人自造基地，共同腦力激盪討論解題戰略，以協助台灣團隊獲得佳績。

科技部長陳良基表示，透過中科推動園區智慧機器人自造基地的資源設備，提供全國高中與大專生實作，讓理論與實務結合，培育未來產業優秀人才。

中科機器人

延伸閱讀

FRC競賽參賽者增 高中師盼大學特殊選才看見...

政院：整合資源 當產業靠山

橋頭科學園區啟動招商 創造年產值1800億、...

中台灣加速器創業論壇 展示人工智慧媒合成果

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

訊連攻智慧醫療 智慧藥櫃打前鋒

2019-12-26 14:38

法人：統新韓、陸訂單將爆發

2019-12-26 14:38

華碩電競筆電稱霸法國 市占率逼近4成

2019-12-26 14:38

奈米投量身打造投資組合 低廉成本得到貴賓級服務

2019-12-26 13:51

5G垂直創新整合才是王道 為台灣創造全新商機

2019-12-26 12:54

蝦皮購物揭曉2019四大服務優化成果 直播成吸客新武器

2019-12-26 12:31

訊連攜手慧誠智醫 打造具臉部辨識功能的AIoT智慧藥櫃

2019-12-26 11:54

5G都來了 還買不買4G手機？

2019-12-26 10:58

5G晶片超車高通 聯發科的底牌是支 「日不落聯軍」

2019-12-26 07:52

中華電 要招募3,000新血

2019-12-26 06:26

聯發科超進度 推第二顆5G晶片

2019-12-26 01:13

罕見！聯發科高分貝嗆聲高通

2019-12-26 01:13

聯發科、高通短兵相接 將掀價格戰

2019-12-26 01:12

新iPhone出貨 明年看增10%

2019-12-26 00:20

橋頭科學園區招商 日月光規劃千億元擴廠

2019-12-26 00:04

投資台灣 大立光將匯回111億

2019-12-26 00:02

南台灣科技走廊 成形

2019-12-26 00:01

政院：整合資源 當產業靠山

2019-12-26 00:00

光學廠搶單 積極擴產

2019-12-26 00:00

亞太電偕富鴻網攻智慧製造 無人搬運車最高省七成人力

2019-12-25 17:50

因應退休潮 中華電計畫招募3,000名新血

2019-12-25 17:22

十年來第一次 大立光匯回境外資金逾110億元

2019-12-25 15:24

群創耶誕送暖三年送逾4,000份禮 助偏鄉兒童圓耶誕夢

2019-12-25 15:16

從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

2019-12-25 14:40

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

5G晶片超車高通 聯發科的底牌是支 「日不落聯軍」

2019-12-26 07:52

派遣歸零變全面資遣？台電200多名工程師 年底丟飯碗

2019-12-26 15:35

日圓再創新低！5萬台幣換匯可多吃145盤壽司超划算

2019-12-26 11:45

好羨慕！ 玉山銀行全面調薪 最高超過一成

2019-12-26 18:25

北都元旦下架momo親子、衛視中文台等6頻道 影響10萬用戶

2019-12-26 14:16

減稅紅包來了 基本生活費調高至17.5萬

2019-12-25 23:42

新iPhone出貨 明年看增10%

2019-12-26 00:20

投資台灣 大立光將匯回111億

2019-12-26 00:02

5G競標金衝上700億元 NCC呼籲電信業者理性、冷靜

2019-12-26 17:21

林口國際媒體園區 三井OUTLET、東森得標

2019-12-26 13:04

永豐告揭弊者開庭 張晉源：若遭報復得逞日後無人敢揭弊

2019-12-25 22:03

中華電 要招募3,000新血

2019-12-26 06:26

聯發科超進度 推第二顆5G晶片

2019-12-26 01:13

中市廢止中火2機組許可 盧秀燕：我在沒得商量

2019-12-26 00:25

罕見！聯發科高分貝嗆聲高通

2019-12-26 01:13

國發會：已孵出Gogoro與沛星2隻獨角獸

2019-12-26 16:10

看問題／台電打法律戰…中火廢證 還要過兩關

2019-12-26 00:21

200名派遣工程師年底恐丟飯碗？台電：已努力協助轉職　

2019-12-26 17:05

國票金 明年殖利率衝5％

2019-12-26 06:18

新聞眼／盧秀燕開鍘中火 拉長選舉戰線

2019-12-26 00:27

蔡英文：中火十機組是國民黨要蓋的

2019-12-26 00:33

遠航近十名員工至交通部陳情 遠航盼審議延後

2019-12-26 12:09

個人海外所得課稅 兩個注意

2019-12-26 00:44

中火2機組遭廢許可證 政院：不會即刻大停電

2019-12-26 12:28

影／兩周了遠航十億呢？林佳龍：短期復飛有困難

2019-12-26 15:54

明年報稅福音…基本生活費 調高至17.5萬

2019-12-26 00:30

中租-KY獲利高飛 全年EPS可望超越11元

2019-12-26 00:17

東森取得林口國際媒體園區B基地標案 將投資100億元

2019-12-25 20:06

橋頭科學園區招商 日月光規劃千億元擴廠

2019-12-26 00:04

聯發科、高通短兵相接 將掀價格戰

2019-12-26 01:12

晉陞太空科技公司董事長陳彥升：自製火箭想留台灣發射

2019-12-26 15:54

星巴克門市數被路易莎超越 網大談背後原因

2019-12-25 18:28

台鋼明年擴產 要砸30億元

2019-12-26 01:06

撤銷中火二機組許可證 企業界：環境、穩供電都要

2019-12-26 10:35

永豐告揭弊者 台北地院首度開庭審理

2019-12-25 22:58

卜蜂爆汙泥案 董座鄭武樾：將用更高規格避免任何疏失

2019-12-26 12:51

買賣遊戲幣未報稅 國稅局單案重罰486萬元

2019-12-26 17:03

光學廠搶單 積極擴產

2019-12-26 00:00

綠能躉購費率 明年調降

2019-12-25 23:42

樂天純網銀 兩階段搶市

2019-12-26 06:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top