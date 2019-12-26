接軌國際 FIRST機器人競賽明年首度在台舉行

台灣首度取得FIRST機器人競賽的區域賽舉辦資格，於明年3月登場，預計有來自世界各地逾600名選手參與。科技部次長許有進指出，盼透過競技切磋，擴大學生視野、接軌國際。

科技部今天舉行賽前記者會，許有進致詞表示，FRC世界機器人競賽是針對全球高中職學生所舉辦，且是目前最接近工業等級的高階機器人競賽，除了提供參賽隊伍專業技術的養成及啟發外，更重視團隊合作。

台灣首屆FIRST機器人競賽（FRC）科學園區台中區域賽，由科技部中科管理局取得主辦權，並將在明年3月6日至8日於台中逢甲大學體育館舉行，將有超過600名來自美國、澳洲、新加坡以及台灣的選手發揮創意與實力競逐。

中科管理局舉辦FRC大賽台中區域賽，是台灣首次取得主辦權，許有進指出，在台灣比賽可以使台灣的選手免於出國舟車勞頓，讓更多國內學生與各國團隊同場競技切磋，擴大學生國際視野、接軌國際。

中科管理局局長許茂新表示，2019年國內各高中隊伍在世界各地區域賽成績斐然，比賽期間屢傳佳績。中科透過成功取得2020 FRC區域賽主辦權，表達中科管理局全力推動智慧機器人教育的決心，期能讓機器人自造種子在國內高中職校園萌芽深耕，培育未來智慧機器人產業人才。

為辦理本次國際區域賽，中科展開一系列熱身活動，包含12月19日邀請卡內基美隆大學FRC指導團隊到中科自造基地，與高中職生經驗分享；2020年1月4日將與美國非營利性組織FIRST總部連線，同步獲知2020年競賽題目，接著將舉辦「Kick off解題營」匯聚全台各地參賽隊伍教練到中科智慧機器人自造基地，共同腦力激盪討論解題戰略，以協助台灣團隊獲得佳績。

科技部長陳良基表示，透過中科推動園區智慧機器人自造基地的資源設備，提供全國高中與大專生實作，讓理論與實務結合，培育未來產業優秀人才。