親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中火遭中市廢照
5G競標金狂飆
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

5G競標金衝上700億元 NCC呼籲電信業者理性、冷靜

CNN選出亞洲推動變革的5位年輕領袖 台灣的她入列！

誠美材進攻手機、車載市場 看好明年表現優於今年

2019-12-26 17:41經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

誠美材（4960）今（26）日舉行法人說明會，釋出明年展望，誠美材代理總經理羅來煌表示，因應電視面板價格壓力較大，明年將逐步調降占比，並布局中小尺寸面板，手機及車載產品應用，有機會看到成長，潛力相當大，表現可望優於今年。

誠美材今年上半年，受到經營權之爭紛擾，影響營運，除了申請債務協商，又因會計師對年報出具保留意見，遭打入全額交割，下半年起緩步恢復元氣。誠美材累計今年前三季稅後純損6.44億元，每股虧損0.97元；因中國大陸昆山奇美貢獻，營收維持成長，累計前11個月合併營收136.5億元，年增20.3%。

誠美材因未參與昆山奇美增資，喪失實質控制權，未來將專注於誠美材經營，明年重點將擺在中小尺寸面板市場，其中手機跟車載為兩大重點。羅來煌表示，手機明年在5G帶動下，預期會出現很大的換機潮，有機會看到大成長，手機偏光片也是寡占市場，對公司而言是很大的重點。

誠美材除了布局液晶面板（LCD）手機，OLED手機產品也預計明年2月推進市場。羅來煌指出，因OLED價格偏高，與液晶面板（LCD）價差一倍以上，若明年狀況依舊，LCD仍會占一席之地，尤其LTPS LCD產品，性價比跟價錢與OLED有差距，可望帶動LCD手機面板產品整年持續成長；OLED產品則預計最快第3季才會有貢獻，可能到後年才會出現大成長。

車載部分，誠美材產品經過一年多，在今年11月通過IATF 16949認證，第四季起陸續跟客戶洽談送樣。羅來煌表示，新車型的面板需求面積越來越大，潛力相當大，明年車載對誠美材是蠻大的助力，最快下半年會出現較顯著的營收貢獻。

此外，誠美材過去主要營收來自群創（3481），今年第3季起也開始爭取日本、韓國客。羅來煌指出，現在客戶不只面板廠，而同時往終端客戶去談，有機會在明年第1季看到成效。

至於價格部分，偏光片今年下半年受面板減產影響，價格再度下行，誠美材表示，從今年年中至今，每季價格約跌3%左右，與上半年相比跌約5%，不過近期價格跌幅縮小至約1%到2%，預計明年第1季後，可望隨面板價格回溫趨於穩定。

法人說明會手機電視面板

延伸閱讀

iPhone下世代新品 傳全OLED面板設計

搭上大陸建廠熱潮 旭暉今年獲利衝新高

票投她就是支持中國 周佳琪認被「抹紅」提告

誠美材轉投資案 受矚目

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

訊連攻智慧醫療 智慧藥櫃打前鋒

2019-12-26 14:38

法人：統新韓、陸訂單將爆發

2019-12-26 14:38

華碩電競筆電稱霸法國 市占率逼近4成

2019-12-26 14:38

奈米投量身打造投資組合 低廉成本得到貴賓級服務

2019-12-26 13:51

5G垂直創新整合才是王道 為台灣創造全新商機

2019-12-26 12:54

蝦皮購物揭曉2019四大服務優化成果 直播成吸客新武器

2019-12-26 12:31

訊連攜手慧誠智醫 打造具臉部辨識功能的AIoT智慧藥櫃

2019-12-26 11:54

5G都來了 還買不買4G手機？

2019-12-26 10:58

5G晶片超車高通 聯發科的底牌是支 「日不落聯軍」

2019-12-26 07:52

中華電 要招募3,000新血

2019-12-26 06:26

聯發科超進度 推第二顆5G晶片

2019-12-26 01:13

罕見！聯發科高分貝嗆聲高通

2019-12-26 01:13

聯發科、高通短兵相接 將掀價格戰

2019-12-26 01:12

新iPhone出貨 明年看增10%

2019-12-26 00:20

橋頭科學園區招商 日月光規劃千億元擴廠

2019-12-26 00:04

投資台灣 大立光將匯回111億

2019-12-26 00:02

南台灣科技走廊 成形

2019-12-26 00:01

政院：整合資源 當產業靠山

2019-12-26 00:00

光學廠搶單 積極擴產

2019-12-26 00:00

亞太電偕富鴻網攻智慧製造 無人搬運車最高省七成人力

2019-12-25 17:50

因應退休潮 中華電計畫招募3,000名新血

2019-12-25 17:22

十年來第一次 大立光匯回境外資金逾110億元

2019-12-25 15:24

群創耶誕送暖三年送逾4,000份禮 助偏鄉兒童圓耶誕夢

2019-12-25 15:16

從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

2019-12-25 14:40

安馳衝AI、5G、AIoT明年看好

2019-12-25 14:39

前進CES 訊連FaceMe AI秀商機

2019-12-25 14:39

AirPods明年銷售看旺 供應鏈營運樂

2019-12-25 14:39

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

5G晶片超車高通 聯發科的底牌是支 「日不落聯軍」

2019-12-26 07:52

派遣歸零變全面資遣？台電200多名工程師 年底丟飯碗

2019-12-26 15:35

日圓再創新低！5萬台幣換匯可多吃145盤壽司超划算

2019-12-26 11:45

減稅小確幸！財政部宣布基本生活費調高至17.5萬

2019-12-25 19:08

減稅紅包來了 基本生活費調高至17.5萬

2019-12-25 23:42

台電遭罰款逾億、撤照 中火爭議一次看懂

2019-12-25 18:39

北都元旦下架momo親子、衛視中文台等6頻道 影響10萬用戶

2019-12-26 14:16

新iPhone出貨 明年看增10%

2019-12-26 00:20

投資台灣 大立光將匯回111億

2019-12-26 00:02

永豐告揭弊者開庭 張晉源：若遭報復得逞日後無人敢揭弊

2019-12-25 22:03

中華電 要招募3,000新血

2019-12-26 06:26

聯發科超進度 推第二顆5G晶片

2019-12-26 01:13

中市廢止中火2機組許可 盧秀燕：我在沒得商量

2019-12-26 00:25

林口國際媒體園區 三井OUTLET、東森得標

2019-12-26 13:04

罕見！聯發科高分貝嗆聲高通

2019-12-26 01:13

看問題／台電打法律戰…中火廢證 還要過兩關

2019-12-26 00:21

國發會：已孵出Gogoro與沛星2隻獨角獸

2019-12-26 16:10

國票金 明年殖利率衝5％

2019-12-26 06:18

新聞眼／盧秀燕開鍘中火 拉長選舉戰線

2019-12-26 00:27

蔡英文：中火十機組是國民黨要蓋的

2019-12-26 00:33

遠航近十名員工至交通部陳情 遠航盼審議延後

2019-12-26 12:09

個人海外所得課稅 兩個注意

2019-12-26 00:44

中火2機組遭廢許可證 政院：不會即刻大停電

2019-12-26 12:28

明年報稅福音…基本生活費 調高至17.5萬

2019-12-26 00:30

中租-KY獲利高飛 全年EPS可望超越11元

2019-12-26 00:17

東森取得林口國際媒體園區B基地標案 將投資100億元

2019-12-25 20:06

聯發科、高通短兵相接 將掀價格戰

2019-12-26 01:12

橋頭科學園區招商 日月光規劃千億元擴廠

2019-12-26 00:04

台鋼明年擴產 要砸30億元

2019-12-26 01:06

影／兩周了遠航十億呢？林佳龍：短期復飛有困難

2019-12-26 15:54

永豐告揭弊者 台北地院首度開庭審理

2019-12-25 22:58

撤銷中火二機組許可證 企業界：環境、穩供電都要

2019-12-26 10:35

200名派遣工程師年底恐丟飯碗？台電：已努力協助轉職　

2019-12-26 17:05

光學廠搶單 積極擴產

2019-12-26 00:00

卜蜂爆汙泥案 董座鄭武樾：將用更高規格避免任何疏失

2019-12-26 12:51

綠能躉購費率 明年調降

2019-12-25 23:42

樂天純網銀 兩階段搶市

2019-12-26 06:18

晉陞太空科技公司董事長陳彥升：自製火箭想留台灣發射

2019-12-26 15:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top