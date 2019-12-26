誠美材進攻手機、車載市場 看好明年表現優於今年

誠美材（4960）今（26）日舉行法人說明會，釋出明年展望，誠美材代理總經理羅來煌表示，因應電視面板價格壓力較大，明年將逐步調降占比，並布局中小尺寸面板，手機及車載產品應用，有機會看到成長，潛力相當大，表現可望優於今年。

誠美材今年上半年，受到經營權之爭紛擾，影響營運，除了申請債務協商，又因會計師對年報出具保留意見，遭打入全額交割，下半年起緩步恢復元氣。誠美材累計今年前三季稅後純損6.44億元，每股虧損0.97元；因中國大陸昆山奇美貢獻，營收維持成長，累計前11個月合併營收136.5億元，年增20.3%。

誠美材因未參與昆山奇美增資，喪失實質控制權，未來將專注於誠美材經營，明年重點將擺在中小尺寸面板市場，其中手機跟車載為兩大重點。羅來煌表示，手機明年在5G帶動下，預期會出現很大的換機潮，有機會看到大成長，手機偏光片也是寡占市場，對公司而言是很大的重點。

誠美材除了布局液晶面板（LCD）手機，OLED手機產品也預計明年2月推進市場。羅來煌指出，因OLED價格偏高，與液晶面板（LCD）價差一倍以上，若明年狀況依舊，LCD仍會占一席之地，尤其LTPS LCD產品，性價比跟價錢與OLED有差距，可望帶動LCD手機面板產品整年持續成長；OLED產品則預計最快第3季才會有貢獻，可能到後年才會出現大成長。

車載部分，誠美材產品經過一年多，在今年11月通過IATF 16949認證，第四季起陸續跟客戶洽談送樣。羅來煌表示，新車型的面板需求面積越來越大，潛力相當大，明年車載對誠美材是蠻大的助力，最快下半年會出現較顯著的營收貢獻。

此外，誠美材過去主要營收來自群創（3481），今年第3季起也開始爭取日本、韓國客。羅來煌指出，現在客戶不只面板廠，而同時往終端客戶去談，有機會在明年第1季看到成效。

至於價格部分，偏光片今年下半年受面板減產影響，價格再度下行，誠美材表示，從今年年中至今，每季價格約跌3%左右，與上半年相比跌約5%，不過近期價格跌幅縮小至約1%到2%，預計明年第1季後，可望隨面板價格回溫趨於穩定。