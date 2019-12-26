韓國瑜明日參訪宏達電 將與同仁進行《青年國是論壇》

宏達電（2498）今（26）日表示，高雄市長暨第15屆總統候選人韓國瑜偕同副總統候選人張善政將於明（27）日赴宏達電進行企業參訪，由董事長王雪紅及董事陳文琦親自接待。報系資料照／記者潘俊宏攝影 分享 facebook

宏達電（2498）今（26）日表示，高雄市長暨第15屆總統候選人韓國瑜偕同副總統候選人張善政將於明（27）日赴宏達電進行企業參訪，由董事長王雪紅及董事陳文琦親自接待。

除了解VR、AR、AI、5G及Blockchain最新發展外，也預計體驗宏達電與法國羅浮宮攜手合作的《蒙娜麗莎–越界視野》，與今年取得TFDA認證的席科特手術導航軟體與席科特手術計畫軟體的兩大虛擬實境內容，同時也將和宏達電同仁進行 《青年國是論壇》，暢談「創新未來」。