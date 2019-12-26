迎接8K時代 超小間距LED顯示屏5年複合成長58%

根據TrendForce LED研究(LEDinside)最新「2020 全球LED 顯示屏市場展望- 企業會議、銷售渠道與價格趨勢」報告，隨著高解析度與高動態對比顯示需求爆發，預估2019~2023年小間距LED顯示屏（點間距≤P2.5）產值年複合成長率將達27%，超小間距（點間距≤P1.1）產品因出貨基數較低，未來成長動能最大，預估2019~2023年複合成長率達58%。

TrendForce指出，2019年全球小間距LED顯示屏市場規模約26億美元，年增31%，市場的快速擴張，帶動廠商營收顯著成長。從營收排名來看，前六名都是中國廠商，依序是利亞德、洲明科技、強力巨彩、上海三思、艾比森、聯建光電；前七家廠商市占率合計約達66%。

未來隨著8K需求增加、技術改進以及成本下降，LED顯示屏的應用場景逐漸從專用走向商用，如電影院、企業會議、家庭劇院市場等，甚至不排除往更高階的消費性市場移動，帶動小間距LED顯示屏的市場規模將倍數成長。

現階段全球LED小間距顯示屏市場營收比重最高為間距介於P1.2~P1.6的產品，隨著東京奧運及8K解析度時代來臨，將帶動產品往更小點間距邁進。除了傳統的小間距顯示屏領導廠商利亞德、洲明科技等，過去主導消費性電子顯示器的國際廠商如Sony、三星、LG也紛紛投入小間距LED顯示屏領域，且陸續推出更小間距（P1.0以下）的産品，其中不乏Mini LED甚至Micro LED顯示。

TrendForce預估，未來幾年P1.2~P1.6及超小間距P1.1以下的産品將最具成長動能，除傳統LED小間距顯示屏廠商，也新加入不少液晶面板廠商及電視品牌與投影機廠商等，甚至連上游的零組件供應商也紛紛跨入LED顯示屏市場。

例如台灣LED晶片大廠晶電(2448)結盟LED顯示屏龍頭廠商利亞德，希望透過先進的打件技術來降低Mini及Micro LED顯示屏的製造成本；驅動IC廠商聚積也透過與工研院的技術合作，開發出超小間距Micro LED顯示模組；各家廠商都希望透過新的技術方案打造超小間距以及更低成本的LED顯示屏，因此未來產業競爭將轉趨激烈。