Gogoro Network推自由省方案 「照三餐」釋出動態折扣

Gogoro Network，於今年正式導入革命性的「自由省」電池資費服務方案，從 10 月開始推出 BETA 版本以來，Gogoro Network™ 自由省方案如同「照三餐」般的在各地電池交換站推出動態折扣，只要用戶養成電池交換習慣的小改變，就可以讓荷包大豐收，例如早上提早 10 分鐘出門或拐個彎前往下一條街的電池交換站，就可讓用戶天天享有動態折價最高八折優惠。

依據Gogoro的說法，Gogoro Network 的動態折扣分布比例相當有誠意，一天內平均八成以上的換電站都有折價優惠。根據大數據統計，以尖峰時刻來說，每天早上6時至8時上班熱門通勤時段，平均高達九成的電池交換站都有釋出動態折價優惠；而11時至14時的覓食或休息區間，平均也有近九成的電池交換站推出折價；即便是下班尖峰時刻，平均也有近七成以上的電池交換站有動態折價優惠。