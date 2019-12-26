5G標金直逼700億大關 陳其邁：得標要注意合理費用訂定

行動寬頻業務5G首波釋照進入第13天競價，5大電信商繼續競逐，今（26）日進行第13天的競價，最新第回合暫時得標價合計684.72億元，直逼700億元大關。 示意圖／中新社 分享 facebook

行動寬頻業務5G首波釋照進入第13天競價，5大電信商繼續競逐，今（26）日進行第13天的競價，最新第回合暫時得標價合計684.72億元，直逼700億元大關。外界擔心，5G競標金額過高，導致未來5G電信費率居高不下，對此，行政院副院長陳其邁表示，行政院在討論費率得標金額，在整個未來工程布建，有非常完整的配套措施，且得標（業者）也應該要注意到合理費用訂定，來保障消費者權益。

5G競標金額直逼700億大關，遠超電信業者預期。對此，陳其邁指出，5G是未來智慧製造、智慧應用服務的關鍵，對於人民生活便利提升也很重要，代表大家看好市場，台灣提早進入5G市場，意味著台灣在智慧服務虛實整合會往前邁向一大步，希望基地台、基礎設施建構能加速，能夠帶動另外一波5G硬體製造商與智慧應用服務廠商。

對於標金過高，是否未來會導致消費者5G資費過高？陳其邁回應，5G重要的是在於物聯網和智慧應用，不管是在企業專頻專網，在民生大量數據傳輸，得標（業者）也應該要注意到合理費用訂定，來保障消費者權益，行政院在討論費率得標金額，在整個未來工程布建，有非常完整的配套措施。

5G本次競價自12月10日開始，每日進行10回合，至今日下午第128回合暫時得標價合計684.72億元；在NCC啟動加速機制後，競標情況明顯加劇，在第92回合標金突破500億門檻後，110回合衝上600億關卡。

其中，第128回合，在3500MHz黃金頻段部分，總暫時得標金為670.3億元。28000MHz頻段25個單位頻寬中，總暫時得標金為14.42億元，至於1800MHz頻段暫無得標頻寬。

NCC此次釋出首波適用5G技術頻譜，3.5GHz底價243億元；28GHz底價25億元；1800MHz底價32億元，底價總計300億元。政府歲入預算目標為四百億元。